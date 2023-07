Voici un vrai Pixel 8 Pro

C’est une semaine de vacances ici aux États-Unis et beaucoup de gens de Google sont probablement en vacances, alors pourrait-il y avoir un meilleur moment pour rompre le NDA que vous avez signé pour tester leurs appareils inédits, comme le Pixel 8 Pro, où vous pourriez vous retrouver dans un charge d’ennuis? Je n’en ai jamais cassé un, mais un gars sur reddit semble cool de le faire en ce moment car il a partagé des photos du prochain téléphone Pixel de premier plan aujourd’hui sur reddit.

Dans les images ci-dessous, nous pouvons voir l’écran arrière et avant du supposé Pixel 8 Pro. L’image avant est celle de l’écran de démarrage rapide, où vous pouvez voir le nom de code « husky » répertorié, ainsi que 12 Go de RAM Samsung LPDDR5 et 128 Go de stockage.

Il y a aussi une mention de « ripcurrent » dans le chargeur de démarrage, qui, je suppose, est liée au chipset à l’intérieur. Le Tensor G2 a été attaché au nom « cloudripper » pendant un certain temps et aussi en tant que GS201. Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro devraient avoir un Tensor G3 à l’intérieur et cela pourrait y faire référence d’une manière ou d’une autre. Le Tensor G3 a également été attaché au nom de code « zuma », qui est mentionné au dos de cet appareil de test.

En parlant de l’arrière, il y a beaucoup d’autocollants indiquant qu’il s’agit d’un appareil de test « POUR TEST/ÉVALUATION UNIQUEMENT » et qu’il n’a pas été autorisé par la FCC à être vendu ou loué. C’est pour « les tests et le développement internes uniquement ». Au moins un autocollant a été flouté, mais en dessous, vous pouvez voir l’autocollant « Zuma – B1 ».

Nous voyons également la configuration de la caméra avec 3 capteurs Big Boy, les coins arrondis de l’appareil qui semblent être agréables pour se reposer dans nos paumes et un motif étrange sur la vitre arrière. Il s’agit clairement d’un stade de développement et non de matériel de vente au détail, alors ne prenez pas grand-chose pour les finitions.

Pensées?

