Voici un tour d’horizon des 8 changements d’objectifs de prix que nous avons apportés aux actions du Club

Cette saison des bénéfices a été difficile pour nos grands titres technologiques – et par conséquent, nous avons abaissé plusieurs de nos objectifs de prix sur la base des derniers rapports trimestriels, des prévisions et des commentaires des sociétés. Le contexte actuel de hausse des taux d’intérêt et la force du dollar américain — une autre hausse de taux de 75 points de base par la Réserve fédérale est prévue la semaine prochaine — sont également des vents contraires pour certaines de nos actions les plus sensibles à l’économie. Nous avons également fait des coupes PT sur certains de ces noms. Cependant, un objectif de cours – qu’il s’agisse du nôtre ou de la myriade d’entreprises de Wall Street sur lesquelles nous faisons rapport chaque jour – n’est qu’une pièce du puzzle que les investisseurs doivent prendre en compte lors de l’évaluation d’une action. Voici un aperçu des changements d’objectifs de prix que nous avons récemment apportés à Jim Cramer’s Charitable Trust, le portefeuille que nous utilisons pour le CNBC Investing Club. Apple (AAPL): Malgré un trimestre solide, de fortes tendances de croissance et notre vision positive à long terme du titre, nous avons réduit notre objectif de cours à 175 $ par action contre 195 $. La réduction concerne moins les actions Apple elles-mêmes que la baisse des valorisations dans l’ensemble du secteur technologique. Dans notre analyse des bénéfices jeudi soir, nous avons réitéré notre note 1 . Les actions d’Apple ont augmenté de près de 8 % vendredi, à environ 156 dollars par action. Amazon (AMZN): Les actions ont chuté de plus de 8% vendredi à la suite d’un troisième trimestre faible, à environ 101,88 dollars par action. Mais nous nous en tenons au stock, Jim Cramer disant qu’une grande partie de la négativité est intégrée. Il a ajouté que l’unité cloud d’Amazon Web Services (AWS) gagne tellement d’argent qu’un investisseur obtient essentiellement le reste de l’entreprise pour libre sur la base d’une évaluation. Cependant, nous avons réduit notre objectif de cours à 140 $ par action contre 160 $, reconnaissant les vents contraires dus à la hausse des taux d’intérêt et à la baisse des estimations de bénéfices. Meta Platforms (META): Compte tenu de l’entêtement en matière de dépenses, nous n’avions d’autre choix que de rétrograder les actions à une note de 2 . Nous avons également réduit notre objectif de cours à 150 $ par action contre 235 $ après l’annonce mercredi d’un troisième trimestre brutal et d’une chute de 25 % des actions. Les actions ont légèrement augmenté vendredi, à environ 99 dollars par action, mais ce n’est qu’une faible consolation. Ford (F) : Nous avons abaissé notre objectif de cours sur le constructeur automobile à 16 $ par action contre 18 $, reflétant une baisse des estimations de bénéfices et une contraction des multiples boursiers dans un contexte de taux d’intérêt plus élevés. Nous avons aimé les bénéfices battus par Ford au troisième trimestre et son solide flux de trésorerie disponible. C’est pourquoi nous continuons à détenir le titre, même si nous maintenons notre note 2 . La décision de la direction de déplacer son objectif de profit vers le bas de sa fourchette était prudente dans cet environnement. Alphabet (GOOGL): Les actions ont perdu 9% mercredi, au lendemain de la publication de mauvais résultats au troisième trimestre. Nous avons abaissé notre objectif de prix pour la société mère Google à 130 $ par action au lieu de 160 $. Cependant, dans notre analyse des bénéfices de mardi soir, nous avons conseillé aux investisseurs de ne pas bouger et d’attendre que la poussière se calme avant de prendre des décisions concernant l’action. Les actions ont encore chuté de 2 % jeudi, avant de finalement rebondir vendredi, grimpant de 3,75 % dans les échanges de l’après-midi, à 95,67 $ par action. Microsoft (MSFT) : Malgré notre vision positive à plus long terme, nous avons réduit notre objectif de cours à 300 $ par action, contre 375 $. Nous avons déclaré mardi soir que les prévisions budgétaires de Microsoft pour le deuxième trimestre entraîneraient probablement une baisse des bénéfices et des révisions des objectifs de prix par les analystes de Wall Street. Cela s’est certainement produit. Le titre a perdu 7% mercredi et près de 2% jeudi. Il a ensuite regagné plus de 3 % vendredi, s’échangeant autour de 234,4 $ par action. Danaher (DHR): L’activité sous-jacente reste incroyablement saine et la gestion est la meilleure de sa catégorie, ce qui était visible lorsque la société des sciences de la vie a publié ses résultats du troisième trimestre la semaine dernière. Cependant, étant donné que les clients réduisent leurs stocks et que cela pourrait faire pression sur de nouvelles commandes à court terme, nous avons réduit notre objectif de prix à 320 $ au lieu de 330 $, tout en réaffirmant notre note 1. Procter & Gamble (PG): L’augmentation des vents contraires sur les devises et la pression prolongée sur les marges résultant de la hausse des coûts des intrants nous ont amenés à ramener notre objectif de prix à 160 $ ​​par action contre 165 $ après que P & G a publié les résultats du premier trimestre fiscal la semaine dernière. Nous maintenons notre note 1 sur le titre pour son pouvoir de fixation des prix et sa nature résistante au ralentissement économique. Les gens n’ont pas tendance à arrêter de dépenser pour les nécessités quotidiennes et nous pensons que ces vents contraires se transformeront en vents contraires dans quelques trimestres. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, AMZN, META, F, GOOGL, MSFT, DHR et PG. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez un alerte commerciale avant que Jim ne fasse une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le logo de Meta Platforms est visible à Davos, en Suisse, le 22 mai 2022. Arnd Wiegman | Reuter