Voici un secret sur vos voisins

Avant de partir : notre obsession pour la croissance économique

La croissance est l’alpha et l’oméga de la pensée économique et politique dominante. Mais qu’en est-il de la possibilité que notre quête actuelle de croissance, aussi effrénée qu’elle soit et causant de si grands dommages écologiques, entraîne plus de coûts que de gains ? Cette possibilité, que donner la priorité à la croissance est finalement un jeu perdu, est une possibilité que le célèbre économiste Herman Daly explore depuis plus de 50 ans. Il s’est entretenu avec nos confrères du New York Times Magazine.

Claire O’Neill et Douglas Alteen ont contribué à Climate Forward.

