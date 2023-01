Voici un premier aperçu surréaliste du film “Gran Turismo”

Si vous m’obligiez à écrire une liste de toutes les franchises de jeux vidéo mûres pour l’adaptation cinématographique – une transition qui n’a pas été facile historiquement – Gran Turismo ne serait pas dans le top 10. Mais une version cinématographique de la course acclamée et adorée de Sony simulateur arrive en effet, et nous avons maintenant un aperçu. Ça a l’air surréaliste comme l’enfer.

La bande-annonce présente tout le vroom vroom auquel vous vous attendez, avec des citations des stars Orlando Bloom, David Harbour et Archie Madekwe sur la façon dont il s’agit d’un film fait pour les cinémas, sur la façon dont il s’agit de plus que de voitures, il s’agit de drame et d’amour histoire aussi.

Alors oui, Legolas du Seigneur des Anneaux faisant équipe avec Jim Hopper de Stranger Things pour un film Gran Turismo réalisé par Neill Blomkamp du District 9 ? Ce sera absolument quelque chose. Découvrez le teaser complet ci-dessous.

L’aperçu s’est accompagné d’une annonce lors de la conférence de presse de Sony au CES de Las Vegas selon laquelle Gran Turismo 7le dernier épisode de la série, bénéficierait d’une mise à niveau gratuite vers la réalité virtuelle lorsque Lancement du casque PlayStation VR 2 de Sony.

La série de jeux de course Gran Turismo a débuté en 1997 et n’a pas vraiment d’intrigue ou de personnages pouvant être adaptés. Ainsi, le film s’inspire d’une histoire vraie décrite par Sony comme “l’ultime histoire de réalisation des souhaits d’un adolescent de Gran Turismo dont les compétences en matière de jeu ont remporté une série de compétitions Nissan pour devenir un véritable pilote de course professionnel”.

Suite au succès de son Adaptation cinématographique inédite, qui a rapporté plus de 400 millions de dollars au box-office mondial, Sony met tout en œuvre pour amener ses propriétés de jeu au cinéma et à la télévision. D’autres adaptations PlayStation à venir incluent des émissions de télévision basées sur Horizon Zero Dawn, Dieu de la guerre (Amazon Prime Vidéo), Le dernier d’entre nous (HBO) et Metal tordu (Peacock), et un film basé sur Fantôme de Tsushima.