Voici un premier aperçu de la série de photos IKEA « At Home » d’Annie Leibovitz

L’année dernière, IKEA a engagé Annie Leibovitz comme « artiste en résidence » et lui a confié la tâche de mieux représenter visuellement la façon dont les médias présentent la réalité de la vie à la maison. Deux photos ont été dévoilées en avant-première, et la série complète sera dévoilée le 29 février en France.

Leibovitz a passé l’année 2023 à voyager au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Inde, en Suède et en Angleterre pour photographier des gens dans leurs maisons et créer une série de 25 portraits conçus pour montrer à quoi ressemble une « vraie » vie de famille. le monde. IKEA lui a confié ce projet car il affirme que 48 % des gens n’ont pas l’impression que la réalité de leur vie à la maison est authentiquement représentée par ce qui est vu dans les médias (selon leurs propres Rapport Maison 2022).

“La maison a toujours été importante dans mon travail”, a déclaré Leibovitz l’année dernière. « Je photographie les gens chez eux depuis mes débuts. C’est une façon de comprendre qui est une personne. Le conseil que je donne aux jeunes photographes est de photographier leur famille. C’est l’une des meilleures façons de commencer.

Le fruit de son travail d’un an sera présenté du 29 février au 3 mars dans une exposition qui occupera le 28 rue de Lappe à Paris. Appelé IKEA+, l’événement a lieu pendant la Fashion Week de Paris et en plus de présenter le travail de Leibovitz, la société affirme qu’elle combinera « des artistes de renommée mondiale avec des pionniers locaux de la musique, de l’art, du design et de la vie à la maison ».

Avant l’exposition complète de 25 photos, IKEA a partagé deux photos de Leibovitz : l’une du Japon (ci-dessus) et l’autre d’Allemagne (ci-dessous).

Le travail de six « photographes émergents » formés par Annie Leibovitz dans le cadre du programme de mentorat IKEA annoncé par l’entreprise en novembre dernier sera également exposé à IKEA+.

Annie est indépendante de la marque

En préparant cette histoire, PétaPixel a remarqué que les données EXIF ​​complètes étaient toujours intactes sur les photos envoyées par IKEA et a constaté que Leibovitz rompait avec les normes photographiques et les attentes de son travail dans la création de ces images. Pour commencer, Leibovitz est connu pour utiliser des objectifs à focale fixe, mais pour ces deux images, il a choisi des zooms. Mais au-delà de cela, elle a non seulement utilisé des appareils photo différents pour chaque photo, mais elle a également utilisé des formats de capteurs et des fabricants totalement différents.

Sa photo du Japon a été prise avec un Fujifilm GFX 100 II via un GF32-64mm F4 R LM WR à 41,8 mm. En revanche, sa photo d’Allemagne a été prise avec un Sony Alpha 1 via un 16-35 mm f/2,8 GM (l’original, pas le nouveau annoncé l’année dernière) à 30 mm.

Les données EXIF ​​montrent également que les deux photos ont été prises en novembre : elle était au Japon le 5 novembre et en Allemagne quatre jours plus tard, le 9 novembre.

Crédits images : Photographies d’Annie Leibovitz et fournies par IKEA