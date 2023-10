Lorsque j’ai entendu pour la première fois en 2013 que Barack Obama avait choisi Tom Wheeler pour diriger l’important régulateur technologique qu’est la Commission fédérale des communications des États-Unis, ma première pensée a été… quelle trahison ! Le nouveau patron de la FCC avait auparavant été lobbyiste en chef pour non pas un, mais deux secteurs : la télévision par câble et les télécommunications cellulaires. Comment un président démocrate comme Obama a-t-il pu nommer le grand méchant loup pour diriger le joint ? Ma déception a cependant été tempérée lorsque j’ai parlé à mon amie Susan Crawford, une experte en politique technologique qui a à cœur l’intérêt public. «C’est un homme bien», m’a-t-elle dit. “Ne t’inquiète pas.”

J’en ai parlé à Wheeler lorsque nous avons récemment discuté de son nouveau livre, Techlash : Qui établit les règles à l’ère de la gloire numérique. « Vous n’étiez pas seul », dit-il à propos de mon scepticisme. “J’espère que la preuve du pudding était dans le fait de le manger.” En effet, la confiance de Crawford était bien placée. Une fois que Wheeler a pris ses fonctions, il a montré une tendance à s’opposer aux grands géants des communications et de la technologie et à veiller sur les gens. Il a réussi à faire adopter les règles de neutralité du Net. Il s’est rendu au siège de Facebook et a discuté avec Mark Zuckerberg du projet égoïste de l’entreprise visant à fournir des données gratuites à l’Inde et à d’autres pays mal desservis. Il en est venu à mépriser le terme « innovation sans autorisation », qui fait des régulateurs soucieux du public comme lui des opposants curieux du progrès.

Malgré cela, j’ai été surpris par le ton strident de Le livre de Wheeler, publié ce mois-ci. Sa thèse principale est que, tout comme lors de l’Age d’Or original du 19ème siècle, une grande partie de la population est sous la coupe d’industriels ultra-riches qui saccagent l’intérêt public avec des entreprises monopolistiques qui remplissent des poches déjà surchargées. Tout comme le gouvernement et les tribunaux ont fini par maîtriser les barons voleurs des chemins de fer et de l’acier, écrit-il, il est temps de se lancer dans un combat long et difficile pour contraindre les grandes entreprises technologiques, dont les chiffres numériques crasseux touchent tous les aspects de nos vies. Livré avec passion, l’argument semble parfois plus Malcolm Harris que Newton Minowqui, lors de son mandat à la tête de la FCC, a déclaré en 1961 que la télévision était un « vaste terrain vague ».

Lorsque je fais remarquer cela à Wheeler, l’ancien lobbyiste s’empresse de dire qu’il ne plaide pas vraiment en faveur de la révolution. «Je suis un capitaliste en majuscule», dit-il. « Mais le capitalisme fonctionne mieux lorsqu’il opère à l’intérieur de garde-fous. Et dans l’environnement numérique, nous existons dans un monde sans garde-fous. Coup de projecteur technologique explique en profondeur comment les régulateurs et les législateurs ont désorné l’âge d’or : « Je suis un passionné d’histoire frustré », déclare Wheeler, qui a un jour écrit un livre sur Lincoln et le télégraphe– et présente ce qui est désormais un argument familier contre Big Tech.

« Les plateformes numériques collectent, regroupent puis manipulent des données personnelles à des coûts marginaux proches de zéro », écrit-il. “Puis, après avoir accumulé les informations, ils se retournent et facturent ce que le marché peut supporter à ceux qui souhaitent utiliser ces données… Il s’agit en effet du meilleur modèle économique au monde.” Même si le sous-titre de son livre est une question, la réponse est évidente et déprimante. « Jusqu’à présent, ce sont les innovateurs et leurs investisseurs qui établissent les règles », dit-il. « Au début, c’est bien, mais ensuite ils assument des rôles pseudo-gouvernementaux, commencent à porter atteinte aux droits d’autrui et à porter atteinte à l’intérêt public. »

J’aimerais seulement que Wheeler puisse proposer des recommandations réalistes pour apprivoiser les Zuckerberg aussi complètement que les tueurs de confiance l’ont fait pour les Rockefeller. Le déroulement de son propre mandat à la FCC constitue un récit édifiant. « J’étais chargé de superviser les plus grands programmes de licences du gouvernement pour la diffusion sur satellites sans fil », dit-il. « Il s’agit d’une des situations les plus restrictives en matière de concurrence et d’innovation, car elles créent des monopoles garantis par le gouvernement. » Mais comme pour beaucoup d’autres choses à la FCC – un exemple de capture réglementaire – il était hors de question de résoudre le problème. Les intérêts particuliers étaient trop ancrés. Et lorsque l’ancien président Trump a pris le pouvoir, les modestes gains de Wheeler ont été annulés, les règles de neutralité du net ayant été supprimées et la FCC agissant une fois de plus comme si elle servait les grandes entreprises et non les citoyens qui payaient pour l’agence.

Joe Biden semble désormais déterminé à construire les garde-fous suggérés par Wheeler. Sous la direction d’une nouvelle présidente de la FCC, la vétéran de l’agence Jessica Rosenworcel, le régulateur tente de ressusciter les règles de neutralité du net. Et Google est actuellement devant les tribunaux pour des accusations antitrust, accusé de maintenir sa position dominante sur le marché en payant des milliards pour devenir le moteur de recherche par défaut des utilisateurs d’Apple et de Mozilla. Pendant ce temps, la présidente de la Federal Trade Commission, Lina Khan, une favorite de Wheeler, est une ennemie active des sociétés trop puissantes et a récemment intenté une importante action antitrust contre Amazon.

Est-ce que ça marche? Les résultats sont difficiles à discerner. « Il n’y a aucune surveillance des plateformes numériques dominantes, et c’est là l’ultime capture réglementaire », explique Wheeler. Il affirme que les régulateurs existants sont tellement habitués à l’inaction qu’il est temps de créer une nouvelle agence vigoureuse qui pourrait superviser les géants du numérique et être efficace dans la réglementation de l’IA. Mais lorsque le Congrès ne peut même pas adopter une loi sur la protection de la vie privée dont presque tout le monde – même Meta – reconnaît la nécessité, il est difficile d’imaginer que cet organisme dysfonctionnel crée une nouvelle agence de régulation.