«Les gens doivent se rendre compte que certains de leurs moments les plus intimes ont été transformés en armes», a déclaré l’une de ses créatrices, Liz O’Sullivan, directrice de la technologie au Surveillance Technology Oversight Project, un groupe de protection de la vie privée et des droits civils. Elle a aidé à créer Exposing.AI avec Adam Harvey, un chercheur et artiste à Berlin.

En 2006, Brett Gaylor, un réalisateur de documentaires de Victoria, en Colombie-Britannique, a téléchargé ses photos de lune de miel sur Flickr, un service populaire à l’époque. Près de 15 ans plus tard, en utilisant une première version d’Exposing.AI fournie par M. Harvey, il a découvert que des centaines de ces photos avaient fait leur chemin dans plusieurs ensembles de données qui auraient pu être utilisés pour former des systèmes de reconnaissance faciale dans le monde entier.

Les systèmes utilisant l’intelligence artificielle ne deviennent pas intelligents par magie. Ils apprennent en identifiant des modèles dans les données générées par les humains – photos, enregistrements vocaux, livres, articles de Wikipédia et toutes sortes d’autres documents. La technologie s’améliore sans cesse, mais elle peut apprendre les préjugés humains contre les femmes et les minorités.

Flickr, qui a été acheté et vendu par de nombreuses entreprises au fil des ans et qui appartient maintenant au service de partage de photos SmugMug, permettait aux utilisateurs de partager leurs photos sous ce qu’on appelle une licence Creative Commons. Cette licence, courante sur les sites Internet, signifiait que d’autres pouvaient utiliser les photos avec certaines restrictions, bien que ces restrictions aient pu être ignorées. En 2014, Yahoo, qui possédait Flickr à l’époque, a utilisé bon nombre de ces photos dans un ensemble de données destiné à aider à travailler sur la vision par ordinateur.

M. Gaylor, 43 ans, s’est demandé comment ses photos auraient pu rebondir d’un endroit à l’autre. Ensuite, on lui a dit que les photos pouvaient avoir contribué aux systèmes de surveillance aux États-Unis et dans d’autres pays, et que l’un de ces systèmes était utilisé pour suivre la population ouïghoure de Chine.

«Ma curiosité s’est transformée en horreur», dit-il.

La façon dont les photos de lune de miel ont aidé à construire des systèmes de surveillance en Chine est, à certains égards, une histoire de conséquences inattendues – ou imprévues.

Il y a des années, des chercheurs en IA de grandes universités et entreprises technologiques ont commencé à collecter des photos numériques à partir d’une grande variété de sources, y compris des services de partage de photos, des réseaux sociaux, des sites de rencontres comme OkCupid et même des caméras installées sur des quads d’université. Ils ont partagé ces photos avec d’autres organisations.

C’était juste la norme pour les chercheurs. Ils avaient tous besoin de données pour alimenter leurs nouveaux systèmes d’IA, alors ils ont partagé ce qu’ils avaient. C’était généralement légal.

Un exemple est MegaFace, un ensemble de données créé par des professeurs de l’Université de Washington en 2015. Ils l’ont construit à l’insu ou sans le consentement des personnes dont ils ont intégré les images dans son énorme pool de photos. Les professeurs l’ont posté sur Internet pour que d’autres puissent le télécharger.

MegaFace a été téléchargé plus de 6 000 fois par des entreprises et des agences gouvernementales du monde entier, selon une demande d’archives publiques du New York Times. Ils comprenaient l’entrepreneur de défense américain Northrop Grumman; In-Q-Tel, la branche d’investissement de la Central Intelligence Agency; ByteDance, la société mère de l’application chinoise de médias sociaux TikTok; et la société de surveillance chinoise Megvii.

Les chercheurs ont construit MegaFace pour une utilisation dans un concours académique destiné à stimuler le développement de systèmes de reconnaissance faciale. Il n’était pas destiné à un usage commercial. Mais seul un petit pourcentage de ceux qui ont téléchargé MegaFace ont participé publiquement au concours.