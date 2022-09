Voici un iPhone 13 Pro portant un étui pour iPhone 14 Pro, faisant allusion à des objectifs d’appareil photo plus grands

Si vous vous demandiez à quoi ressemblerait un iPhone 13 Pro s’il était équipé d’un étui conçu pour le prochain iPhone 14 Pro, eh bien, voilà. Quelqu’un sur Internet s’est donné la peine de se procurer une coque pour iPhone 14 Pro, d’y habiller son iPhone 13 Pro, puis de nous montrer le résultat.

Cela met en évidence à quel point les objectifs de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro seront plus grands par rapport à ce avec quoi son prédécesseur travaille. En raison des anneaux de caméra plus grands, la « découpe de l’îlot » de la caméra dans le boîtier a également augmenté, et non pas d’une quantité insignifiante.









Coque iPhone 14 Pro sur un iPhone 13 Pro

L’explication de cette différence de taille pourrait en fait être assez simple. Selon certaines rumeurs, Apple mettrait à niveau l’appareil photo ultra-large des modèles d’iPhone Pro cette année, et le nouveau capteur est beaucoup plus grand que l’ancien.

Par conséquent, il est nécessaire qu’il soit équipé d’un anneau d’objectif plus grand à l’arrière du téléphone. Ajoutez à cela le fait qu’Apple aime garder ces trois objectifs exactement de la même taille pour des raisons de symétrie (ou pour apaiser ceux qui souffrent de TOC), et vous pourriez bien avoir la raison de ce look.

Ce qu’il reste à voir, c’est à quel point les nouvelles caméras agrandies auront l’air bizarres dans la vraie vie sur le plus petit iPhone 14 Pro – puisque la partie caméra occupe désormais assez clairement plus de 50 % de l’espace horizontal à l’arrière. Quoi qu’il en soit, nous sommes tenus de découvrir tous les détails sur les nouveaux téléphones d’Apple mercredi, lors de son événement de lancement spécial, alors restez à l’écoute.

La source (en coréen)