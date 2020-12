Après avoir suscité de nouvelles rumeurs d’amour pendant des mois, Rihanna et A $ AP Rocky peut-être en train de franchir la prochaine étape de leur relation … vous savez, en plus de celle où ils confirment réellement une romance.

Le mardi 22 décembre, la rappeuse de Harlem, 32 ans, a été photographiée en arrivant après un vol commercial dans un aéroport de la Barbade, pays d’origine de la chanteuse « Umbrella » de 32 ans, où elle possède une maison en bord de mer, alimentant les spéculations. que les deux sont sortir ensemble et passeront les vacances ensemble. Rihanna elle-même s’est rendue dans la nation des Caraïbes la semaine dernière et a été photographié au départ d’un jet privé.

Rihanna et Rocky, qui n’ont jamais été photographiées par des paparazzi à la Barbade auparavant, sont des amis de longue date. Ils ont travaillé ensemble et ont déclenché des rumeurs d’amour à plusieurs reprises au fil des ans.

De nouvelles spéculations ont été alimentées en décembre dernier lorsqu’ils ont foulé le tapis rouge ensemble aux Fashion Awards à Londres. En janvier dernier, ils ont également été photographiés en train de rire ensemble dans les coulisses du concert-bénéfice de la Journée de l’igname 2020 à New York. En même temps, E! News a appris que Rihanna et l’homme d’affaires saoudien Hassan Jameel avait rompu après avoir fréquenté pendant plus de deux ans.