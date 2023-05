Voici un Google Pixel 6 pour 349 $

Il y a peut-être un Pixel 8 et un Pixel 8 Pro à l’horizon, donc acheter un ancien Pixel peut sembler une idée étrange. Mais regardez, c’est toujours le cas dans les smartphones. Il y a toujours quelque chose de nouveau juste au coin de la rue. Pour ceux qui ne craignent pas un téléphone un peu plus ancien et qui ont un budget limité, j’ai une offre Pixel 6 pour vous aujourd’hui.

Woot dirige un Déconnectez-vous cette semaine et le Pixel 6 fait partie de la vente. Un tout nouveau Pixel 6 en Stormy Black est à 349,99 $. C’est essentiellement le prix du Pixel 6a, et il s’agit certainement d’une mise à niveau par rapport au Pixel 6a.

Bien qu’il ne soit disponible qu’en noir, il s’agit d’un tout nouveau téléphone entièrement déverrouillé et prêt pour n’importe quel opérateur. Apportez ceci à Verizon ou T-Mobile ou AT&T sans souci.

Pour rappel, puisque ce téléphone existe depuis plus d’un an, le Pixel 6 arbore un écran OLED de 6,4 pouces à 90 Hz, 128 Go de stockage, 8 Go de RAM, une batterie de 4600 mAh, un lecteur d’empreintes digitales intégré et a été le premier pour présenter le nouveau capteur de caméra principal 50MP de Google. Nous étions de grands fans du Pixel 6 standard (notre critique) lors de son lancement, principalement en raison de sa taille et de son écran plat.

Le téléphone n’était certainement pas (n’est-il pas?) Sans problèmes. Google a toujours du mal (même sur la ligne Pixel 7) à composer correctement la connectivité réseau à tout moment et la puce Tensor d’origine dans l’appareil n’est pas vraiment une puce haut de gamme comme vous pourriez en trouver dans l’ancien Galaxy S22. Cependant, le Pixel 6 doit encore recevoir plusieurs années de mises à jour, il est donc toujours temps pour Google de continuer à améliorer les choses.

À 349 $, il s’agit d’un rabais de 150 $ sur le prix d’origine. Pas mal.

Woot Deal Lien