Voici, un gel contraceptif pour les hommes

Une nouvelle option contraceptive pour les hommes, aussi simple que d’appliquer une lotion une fois par jour, semble être efficace en quelques semaines avec des effets secondaires minimes, selon de nouvelles recherches. NES/T, une solution hormonale pour bloquer la production de spermatozoïdes, est appliquée sur les épaules une fois par jour. L’un des 222 participants à un essai de phase 2 raconte Actualités NBC la solution de gel ressemblait beaucoup à un désinfectant pour les mains. L’appliquer a été « un processus tellement simple », dit l’homme, ajoutant que les seuls effets secondaires possibles qu’il a ressentis étaient l’acné et une légère prise de poids. En termes de nombre de spermatozoïdes des participants, 20 % ont été suffisamment supprimés en cinq semaines, 52 % en huit semaines, 62 % en neuf semaines et 86 % après 15 semaines, selon les données présentées dimanche lors de la conférence de l’Endocrine Society à Boston. Gizmodo .

Développé par des chercheurs du programme de développement des contraceptifs des National Institutes of Health, le NES/T tire son nom de ses deux ingrédients principaux : la nestorone et la testostérone. La nestorone, une version synthétique de la progestérone, abaisse les niveaux d’hormones responsables de la fertilité, notamment la testostérone, dans le sang et les testicules. Puisque cela peut réduire la libido d’un homme, de la testostérone est ajoutée au gel « pour maintenir des niveaux d’hormones stables dans le sang des hommes, garantissant une stérilité temporaire et minimisant les effets secondaires », selon Gizmodo. « Nous sommes plutôt satisfaits des effets secondaires limités que nous avons observés », a déclaré au média Diana Blithe, chef du programme de développement des contraceptifs du NICHD. Elle a également été agréablement surprise de voir le nombre de spermatozoïdes chuter si rapidement.

Les chercheurs considèrent que la suppression efficace de la contraception ne dépasse pas 1 million de spermatozoïdes par millimètre de sperme, soit une baisse de 15 millions à 200 millions par millilitre, selon le NBC. Le délai médian de suppression était de huit semaines. Mais comme de nombreux participants n’ont pas été contrôlés entre la quatrième et la huitième semaine, la véritable médiane pourrait être inférieure. « Nous sommes vraiment satisfaits de ce résultat. Et nous pensons que cela rendra le gel plus attrayant pour les personnes qui ne voulaient peut-être pas attendre trois mois pour qu’il atteigne son efficacité », a déclaré Blithe à Gizmodo. L’équipe de recherche a depuis lancé un essai de phase 2B impliquant 400 hommes, avec des résultats préliminaires encourageants, avant les plans d’un essai de phase 3, qui sera discuté avec la FDA l’année prochaine. Si tout se passe bien, le gel pourrait arriver sur le marché d’ici la fin de la décennie. BBC rapports. (Plus d’histoires masculines sur le contrôle des naissances.)