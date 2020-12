Appelez ça comme vous voulez, mais ça ressemble Taylor Swift vient juste d’offrir un autre indice qu’elle est ne pas Fiancé à Joe Alwyn.

Le chanteur de 30 ans a subtilement laissé entendre un indice lors d’une récente interview avec Divertissement hebdomadaire. La brève mention s’est produite alors que Swift parlait de la réalisation top-secrète de son huitième album studio folklore. Alors que la gagnante de 10 Grammy Awards a déclaré qu’elle jouait généralement sa musique pour des amis avant de la diffuser dans le monde, elle a noté que ce n’était pas le cas cette fois-ci.

«C’était bizarre parce que je n’avais jamais fait d’album et que je ne l’avais pas joué pour mes copines ou je ne l’avais pas dit à mes amis», a-t-elle déclaré à un moment donné lors de la discussion, qui a eu lieu début novembre. «Les seules personnes qui savaient étaient les gens avec qui je faisais ça, mon petit ami, ma famille et ensuite mon équipe de direction. C’est donc le plus petit nombre de personnes que j’aie jamais eu à connaître.

L’as-tu attrapé? Swift a utilisé le terme «petit ami», laissant aux fans l’impression que l’acteur anglais de 29 ans a ne pas a sauté la question.