Pas tout à fait prêt à célébrer les fêtes? Laisser Dolly Parton change d’avis.

Depuis octobre, la femme de 74 ans se prépare pour la plus belle période de l’année avec la sortie de son 47e album (ouais!), Un Noël Holly Dolly. Elle a prêté sa voix fantastique et son étincelle de joie à Netflix Le Noël de Dolly Parton sur la place et la 88e édition annuelle de l’éclairage des arbres de Noël du Rockefeller Center.

Suivant? La reine du pays se prépare pour une très joyeuse émission spéciale d’une heure sur CBS appelée Un Noël Holly Dolly, nommé d’après son dernier disque. Dans deux aperçus exclusifs de ce qui est à venir, Parton sonne dans la magie de la saison tout en interprétant des succès de vacances bien-aimés. Tout d’abord, elle commence le programme en rappelant aux téléspectateurs qu’avec elle Bibliothèque d’imagination, inspirée par l’incapacité de lire de son défunt père, elle a fait don de plus de 147 millions de livres à des enfants du monde entier. Cela ne vous donne-t-il pas envie de redonner aussi?