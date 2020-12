Sur la base des rendus Samsung Galaxy S21 + CAD divulgués il y a plus d’un mois, Pigtou en collaboration avec @ xleaks7 apportez des rendus 3D complets qui nous permettent de voir de plus près à quoi pourrait ressembler le Galaxy S21 +. Il y a aussi une vidéo 4K avec les rendus.







Rendus Galaxy S21 +

Les images représentent des lunettes latérales minces comme un rasoir, symétriques à cela, une très petite découpe pour la caméra frontale et le module de caméra inhabituel à l’arrière. On pense que les dimensions sont les suivantes: 161,55 x 75,6 x 7,86 mm. Si ceux-ci sont corrects, nous examinons presque la même taille du Galaxy S20 +, ce qui suggère que la rumeur sur la taille de l’écran de 6,7 pouces pourrait être correcte.







Plus de rendus Galaxy S21 +

À part cela, nous ne pouvons rien voir d’autre de valeur, sauf que vous pouvez voir le combiné en détail. Gardez à l’esprit, cependant, que les rendus présentés sont basés sur des rendus CAO non confirmés, de sorte que la conception finale peut être différente une fois le S21 + lancé.

Le célèbre pronostiqueur Samsung, Univers de glace, a sonné, disant que si le dos illustré est sur le point, la conception de l’avant n’est pas tout à fait précise. Il a partagé son propre rendu montrant des lunettes légèrement plus épaisses et pas aussi symétriques. Le menton est encore un peu plus épais tandis que les bords latéraux et supérieurs sont identiques.

Le design de ce Galaxy S21 + est très beau, surtout à l’arrière, mais l’avant est inexact. Pour la conception avant, veuillez vous référer à la quatrième image. pic.twitter.com/0C0Ocm036C – Univers de glace (@UniverseIce) 1 décembre 2020

