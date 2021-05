Voici un aperçu de ses 5 meilleures performances du Grand Chelem

La montée en puissance de Novak Djokovic dans le sport du tennis n’est rien de moins qu’un voyage incroyable. Le ressortissant serbe depuis qu’il est devenu professionnel en 2003 s’est imposé comme l’un des plus grands à l’époque d’autres grands comme Roger Federer et Rafael Nadal. Actuellement classé n ° 1 dans le ATP classements, avec 79 titres ATP, 18 titres du Grand Chelem, Djokovic s’est sûrement affirmé comme le meilleur au monde. Parmi beaucoup de ses réalisations, il est le troisième joueur (après Don Budge et Rod Laver) à détenir les quatre titres majeurs en même temps – de 2015 Wimbledon à 2016 Rolland Garros.

Puisque nous parlons des performances du Grand Chelem, voici un aperçu des cinq meilleures victoires de la star du tennis alors qu’il célèbre son grand jour:

2008: Open d’Australie contre Jo Wilfred Tsonga

Cette année-là, non seulement a commencé son amour avec le open d’Australie, mais a également marqué son arrivée en tant que champion du Grand Chelem. Djokovic a atteint sa première finale du Grand Chelem et a remporté le championnat en battant le joueur français Jo-Wilfried Tsonga 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (2). Dans le processus, il est devenu le quatrième plus jeune joueur à remporter l’Open d’Australie et, avec lui, a brisé le monopole de Roger Federer et Rafael Nadal.

2011: Wimbledon contre Rafael Nadal

Après un écart de trois ans sans avoir remporté aucun tournoi majeur du Grand Chelem, le premier titre du All England Club de Djokovic est venu contre son plus grand rival, Rafael Nadal. Le Serbe qui avait un mauvais bilan contre l’Espagnol a tenu ses nerfs pour sortir a triomphé à la fin avec des résultats qui se lisaient 6-4; 6-1; 1-6; 6-3.

2012: Open d’Australie contre Rafael Nadal

Après 5 heures et 53 minutes, le duel est devenu la plus longue finale du Grand Chelem de tous les temps. Djokovic, essayant de défendre son titre 2011, a continué son emprise en tant que n ° 1 et a entamé ce match après avoir remporté trois des quatre titres majeurs en 2011. Il a battu Nadal dans une victoire épique en cinq sets (5-7; 6-4; 6-2; 6-7 (5); 7-5) dans un match qui a testé les limites physiques et émotionnelles de chacun.

2014: Wimbledon contre Roger Federer

Avant 2014, Rafael Nadal était le seul à déplacer Federer à Wimbledon, mais Djokovic a rejoint ce club exclusif. Il a vaincu Federer dans un thriller en cinq sets et le match exténuant a duré près de quatre heures. Le tableau de bord final entre les deux légendes était 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 5-7, 6-4.

2019: Wimbledon contre Roger Federer

Dans un autre légendaire duel, Djokovic a sauvé deux points de championnat dans l’une des plus longues finales en simple de Wimbledon (4 h 57 min) pour conserver son titre. Il a battu Federer dans un passionnant cinq sets (7-6 (7-5) 1-6 7-6 (7-4) 4-6 13-12 (7-3)) pour remporter son cinquième titre à Wimbledon.

