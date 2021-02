Voici un aperçu de ce régime alimentaire unique

Les œufs sont, comme nous le savons tous, un choix nutritionnel sain et populaire. Chargés d’oméga-3 et de protéines, les œufs vous assurent une bonne santé et une bonne forme physique. Si vous incorporez stratégiquement cet aliment riche en nutriments dans votre plan de repas, vous pouvez dire adieu à votre surplus de gras en un rien de temps. Le secret réside dans le fait de bien manger.

Qu’est-ce que ce régime alimentaire aux œufs implique?

C’est un plan de perte de poids qui comprend au moins un gros repas de la journée construit autour des œufs. Le régime aux œufs joue un rôle important dans la perte de poids car il ne fait pas perdre de masse musculaire à une personne. Le régime alimentaire vous permet de prendre trois repas par jour, avec un apport en eau suffisant, sans grignotage. Un régime contenant uniquement des œufs ou un régime aux œufs à la coque sont les variantes les plus populaires de ce régime.

Voici les avantages de ce régime aux œufs:

Stimule le métabolisme: en fonction de la présence d’acides aminés, la perte de poids est directement liée à votre processus métabolique amélioré. Les œufs sont thermogéniques, contenant 9 acides aminés essentiels qui améliorent le métabolisme et fournissent de la force. Acides aminés piles à combustible dans le traitement des protéines et la production d’énergie.

Améliorez la santé de votre cerveau pour assurer une perte de poids: cela semble étrange, non? Eh bien, mais c’est absolument vrai. Les œufs contiennent un nutriment très pertinent appelé choline qui aide au développement du cerveau et le protège. Des études ont montré qu’il existe un lien entre un cerveau sain et une perte de poids. La choline, lutéine présente dans les œufs, assure le bon fonctionnement du cerveau en renforçant la mémoire, le contrôle musculaire, en améliorant l’humeur, en gardant l’anxiété et la dépression à distance; profitant ainsi à votre plan de perte de poids.

Surveille la thyroïde: les œufs contiennent de l’iode et du sélénium qui sont essentiels pour synthétiser les hormones thyroïdiennes. Et la thyroïde est un organe clé qui influence la gestion du poids, car elle régule le métabolisme du corps.

Vous garde rassasié pendant une période prolongée: non seulement le régime à base d’œufs garantit un métabolisme amélioré avec des niveaux d’énergie élevés, mais vous garde également rassasié plus longtemps. Cela ne vous fait pas sentir un petit creux, vous laisse plutôt rassasié. C’est un facteur crucial de perte de poids que ce régime prend en charge.

Réduit l’apport calorique: pendant que vous essayez de perdre des kilos supplémentaires, il est indispensable de surveiller le nombre de calories. 1 œuf contient 74 calories. De plus, puisqu’un œuf contient environ six grammes de protéines, en plus des graisses essentielles et des vitamines qui vous rassasient longtemps; il réduit l’apport calorique global.

La vitamine D brûle la graisse du ventre: les jaunes d’œufs sont une riche source de vitamine D. Une bonne dose de vitamine D vous aide à perdre de la graisse abdominale.

Il a été rapporté que ceux qui ont des œufs au petit-déjeuner ont constaté une diminution de 34% des pouces autour de leur taille et une diminution de 16% de la graisse corporelle.