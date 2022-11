Voici trois mythes alimentaires courants de Thanksgiving – Shaw Local

Le service de sécurité et d’inspection des aliments du ministère de l’Agriculture des États-Unis a fourni trois façons simples de dissiper la confusion en matière de sécurité alimentaire. Ces hypothèses courantes lors de la manipulation de votre oiseau ont été jugées dangereuses, selon l’USDA.

Réfrigérer une dinde entière cuite est sans danger

Faux! Il est recommandé de toujours découper une dinde en petits morceaux afin qu’elle refroidisse plus rapidement au réfrigérateur, selon un communiqué de presse de l’USDA. Une dinde cuite entière ne refroidira pas assez rapidement, ce qui la expose à un risque de croissance bactérienne.

Décongeler une dinde sur le comptoir est sans danger

Ne décongelez jamais une dinde sur le comptoir de la cuisine. Une fois qu’une dinde est restée à température ambiante pendant plus de deux heures, elle entre dans la « zone dangereuse », où les bactéries se développent rapidement. La décongélation d’une dinde au réfrigérateur est sans danger. Prévoyez environ 24 heures de décongélation pour quatre à cinq livres de dinde. Les dindes sont également décongelées en toute sécurité dans un micro-ondes et de l’eau froide. Lorsque vous utilisez la méthode à l’eau froide, laissez 30 minutes par livre de dinde et conservez-la dans son emballage d’origine. Changer l’eau toutes les 30 minutes et cuire immédiatement après décongélation.

Une minuterie pop-up suffit pour savoir si ma dinde est bien cuite

Les minuteries pop-up sont des thermomètres jetables utilisés pour mesurer la température d’une dinde. Ces temps sont un excellent outil, mais n’oubliez pas de vérifier également dans les trois endroits recommandés. La température interne de la dinde doit atteindre 165 degrés Fahrenheit dans la partie la plus épaisse de la poitrine, la partie la plus interne de la cuisse et la partie la plus interne de l’aile. Utilisez un thermomètre pour aliments en plus d’une minuterie pop-up pour vérifier la température interne de la dinde.

En plus d’avoir conscience de ces trois mythes courants, l’USDA encourage les préparateurs de dinde à se souvenir des quatre étapes de la sécurité alimentaire :

Nettoyer : se laver les mains avant de toucher les aliments

Séparez : gardez les viandes et volailles crues à l’écart des fruits et légumes

Cuisinier : la dinde peut être consommée en toute sécurité une fois qu’elle atteint une température interne de 165 degrés Fahrenheit

Refroidir : Réfrigérer les restes dans les deux heures suivant la cuisson

Pour plus d’informations, appelez la hotline de l’USDA pour la viande et la volaille au 1-888-MPHotline (1-888-674-6854) ou par e-mail MPHotline@usda.gov pour joindre un expert en salubrité des aliments. Le chat en direct est également disponible sur ask.usda.gov de 9h à 17h, du lundi au vendredi. La hotline est également ouverte de 7h à 13h le jour de Thanksgiving.