Voici trois choses que nous surveillerons sur les marchés au cours de la semaine à venir

Le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé une semaine de hausse et de baisse légèrement dans le rouge après que la forte baisse de vendredi des rendements obligataires plus élevés et des prix du pétrole ait effacé la forte reprise de jeudi inspirée par la grande introduction en bourse d’Arm (ARM). Le Dow Jones Industrial Average, quant à lui, a réussi à afficher un très léger gain hebdomadaire. Le retour du concepteur de puces appartenant à Softbank sur les marchés publics – la plus grande introduction en bourse depuis 2021 – a été le point culminant de la semaine. Le titre a chuté d’environ 4 % vendredi après avoir grimpé de près de 25 % jeudi. Le succès de l’accord Arm a envoyé le signal le plus fort à ce jour indiquant que le marché des introductions en bourse pourrait sortir de son hibernation de deux ans – ce qui, à son tour, est considéré comme optimiste pour les banques, comme Morgan Stanley (MS), qui ont été affamées. de nouvelles offres. Alors que Morgan Stanley et Wells Fargo (WFC), un autre membre du club, ont été entraînés vers le bas par la vente massive du marché vendredi, ils ont tous deux connu de bonnes semaines. Le coup de pouce apporté à l’ensemble du marché boursier s’est estompé vendredi alors que de grandes questions se profilaient pour les investisseurs, telles que la prochaine décision de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt, l’impact économique du pétrole au-dessus de 91 dollars le baril et les grèves ciblées des Travailleurs unis de l’automobile dans les trois pays américains. constructeurs automobiles. Ce sont les trois choses sur lesquelles nous nous concentrerons au cours de la semaine à venir. 1. La Fed tient sa réunion de septembre de deux jours à partir de mardi. Un résumé trimestriel des projections économiques des responsables de la Fed sera publié mercredi après-midi avec la déclaration politique, suivie de la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell. Aucune hausse des taux d’intérêt n’est attendue cette fois-ci, mais il existe encore une probabilité d’environ 30 % sur le marché d’une hausse des taux avant la fin de l’année, selon l’outil FedWatch du CME, surtout après que les données d’inflation de cette semaine soient devenues un peu chaudes. L’indice des prix à la consommation du mois d’août, publié mercredi dernier, a enregistré sa plus forte hausse mensuelle cette année, stimulée par la hausse des prix de l’énergie. Toutefois, la hausse de l’IPC de base en août, qui exclut les composantes énergétique et alimentaire, a dépassé les attentes. Un jour plus tard, l’indice des prix à la production d’août a enregistré la plus forte hausse mensuelle depuis juin 2022 . La Fed a relevé ses taux 11 fois depuis mars 2022, ce qui constitue la première hausse en près de quatre ans. 2. Les prix de l’énergie ont continué de monter en flèche en septembre, le brut West Texas Intermediate atteignant un sommet sur 10 mois au-dessus de 91 dollars le baril. L’indice de référence pétrolier américain a enregistré un troisième gain hebdomadaire, le resserrement de l’offre entraîné par les réductions de la production saoudienne combiné à l’optimisme quant à la demande chinoise d’augmentation du brut. Tout en luttant pour se remettre du Covid, la Chine a annoncé cette semaine une production industrielle meilleure que prévu et des ventes au détail plus fortes, signalant que la situation pourrait s’améliorer. Si la deuxième économie mondiale commence effectivement à se réveiller, elle aura alors besoin de beaucoup de pétrole et d’autres biens et services. Nos valeurs pétrolières, Coterra Energy (CTRA) et Pioneer Natural Resources, n’exercent leurs activités qu’aux États-Unis. Cependant, elles ont récemment bondi sur le marché du WTI. Jim Cramer pense qu’il n’est pas trop tard pour acheter l’un ou l’autre. 3. La grève des Travailleurs unis de l’automobile contre les trois plus grands constructeurs automobiles de Détroit se poursuivra dans la semaine à venir, à moins d’un accord syndical. L’UAW a lancé des débrayages dans trois usines – une chez General Motors (GM), une chez Stellantis, propriété de Chrysler (STLA) et une chez Club Ford (F) – après que le syndicat et les entreprises aient été incapables de parvenir à un nouvel accord de travail d’ici là. La date limite de jeudi est 23h59. C’est à ce moment-là que l’ancien contrat a expiré. Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré jeudi soir à CNBC que les revendications syndicales augmenteraient le salaire des membres de l’UAW à 300 000 dollars par an pour une semaine de travail de quatre jours. Quel que soit le camp qui « gagne », le chemin à parcourir est plus vaste que la dynamique du pouvoir au sein de l’industrie automobile, comme nous l’avons souligné dans un commentaire vendredi. Cela pourrait s’avérer être un catalyseur supplémentaire pour ce que craignent tous les travailleurs américains : davantage de machines enlèveraient des emplois aux humains. Voici un aperçu complet de toutes les données nationales importantes de la semaine à venir alors que le Club évalue s’il doit investir plus d’argent dans un marché qui devient survendu. Nous avons acheté davantage d’actions de Stanley Black & Decker (SWK) vendredi, profitant de la baisse des actions d’une société que nous considérons comme un exemple de redressement. Lundi, nous avons vendu quelques actions d’Eli Lilly (LLY), réalisant de gros bénéfices sur un titre qui a le vent en poupe ces derniers temps. Lundi 18 septembre Après la cloche : Stitch Fix (SFIX) Mardi 19 septembre 8 h 30 HE : Mises en chantier et permis de construire Avant la cloche : AutoZone (AZO), Apogee Enterprise (APOG) Après la cloche : Steelcase ( SCS) Mercredi 20 septembre 14 h HE : Le FOMC conclut sa réunion de deux jours en septembre avec une décision sur les taux d’intérêt et un résumé des projections économiques 14 h 30 HE : Le président de la Fed, Jerome Powell, tient une conférence de presse d’après-réunion. Avant la cloche : General Mills ( GIS) Après la cloche : FedEx (FDX), KB Home (KBH) Jeudi 21 septembre 8 h 30 HE : Premières demandes d’assurance-chômage 10 h HE : Ventes de maisons existantes Avant la cloche : Darden Restaurants (DRI), FactSet (FDS ) Vendredi 22 septembre à 8 h 50 HE : La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, s’apprête à prononcer le discours d’ouverture de la conférence du NBER sur l’économie de l’intelligence artificielle à Toronto, au Canada. Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 11 septembre 2023. REUTERS/Brendan McDermid Brendan Mcdermid | Reuters