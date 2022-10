Voici toutes les raisons d’obtenir une ScreenBar BenQ

À l’approche des mois les plus froids, les nuits arrivent et beaucoup d’entre nous travailleront bientôt dans des conditions plus sombres. Si vous voulez éviter la fatigue oculaire et les maux de tête, pensez à améliorer votre bureau à domicile avec une barre lumineuse de moniteur.

Contrairement à une lampe de bureau traditionnelle, une barre lumineuse se clipse sur le dessus de votre écran, ce qui en fait une lampe idéale si vous manquez d’espace. Comme la lumière est horizontale, elle éclaire ce qui se trouve directement devant vous, y compris votre clavier et tout ce que vous avez sur votre bureau. Vous pouvez également personnaliser la luminosité et la température de couleur pour obtenir une lumière parfaitement adaptée.

Posséder une barre lumineuse peut grandement améliorer la configuration de votre bureau à domicile. Selon le NHS, la fatigue oculaire numérique est souvent causée par des conditions d’éclairage inadéquates et l’éblouissement de l’écran. C’est un problème courant si l’éclairage autour de votre PC ou ordinateur portable est trop faible ou trop lumineux, ou si vous avez des lumières qui ne sont pas correctement positionnées pour éviter les reflets de votre écran.

Heureusement, les barres lumineuses de moniteur sont spécialement conçues pour lutter contre ces problèmes. BenQ, bien connu pour sa gamme de moniteurs, propose également une sélection de ScreenBars.

Ils comprennent des capteurs de lumière ambiante intégrés qui ajustent automatiquement la luminosité à 500 lux – le niveau recommandé par la CIBSE.

La conception asymétrique signifie que la lumière ne se reflétera pas sur votre écran et dans vos yeux, éliminant ainsi l’éblouissement. Il est également sans scintillement, de sorte qu’il ne vous donnera pas mal à la tête.

Ben Q

Le ScreenBar produit une projection lumineuse ovale, couvrant une surface minimale de 60 x 30 cm sur votre bureau. Cela signifie que votre écran et l’environnement de votre bureau bénéficient d’un éclairage équilibré, ce qui améliore le confort des yeux.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la luminosité automatique, vous avez le choix entre 15 niveaux ainsi que huit températures de couleur, offrant une gamme d’options adaptées à vos préférences.

Par exemple, si vous souhaitez une ambiance relaxante, vous pouvez opter pour des blancs plus chauds. Alternativement, vous pouvez opter pour des tons plus froids pour vous aider à vous concentrer et à vous concentrer.

Toutes les barres lumineuses de BenQ sont équipées de protections en mousse, afin qu’elles n’endommagent pas ou ne rayent pas votre écran. Les pinces des ScreenBars peuvent s’adapter sur des moniteurs de 1 à 3 cm de largeur – à l’exception du modèle haut de gamme, le ScreenBar Halo, qui est compatible avec des moniteurs jusqu’à 6 cm d’épaisseur.

Pour une configuration ultime, le ScreenBar Halo est livré avec un contrôleur sans fil, ce qui facilite encore plus le réglage des paramètres de luminosité et de température.

Le Halo peut se fixer sur des moniteurs de différentes formes, y compris des écrans incurvés. Il comprend également un rétro-éclairage, qui peut être utilisé en tandem avec la lumière avant pour créer une vue d’éclairage plus complète, ou seul comme éclairage plus décoratif.

BenQ ScreenBars conviendra à une gamme de budgets, avec des prix à partir de 99 $ aux États-Unis et 89 £ au Royaume-Uni. Avec le Black Friday qui approche, c’est le moment idéal d’investir dans une ScreenBar.

Si vous souhaitez en savoir plus sur BenQ ScreenBars, visitez le site Web américain de BenQ ou le site Web britannique de BenQ.