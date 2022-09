Voici toutes les promotions des opérateurs américains pour les iPhone 14 et 14 Pro

L’événement annuel de lancement de l’iPhone d’Apple s’est terminé plus tôt dans la journée et tous les principaux opérateurs américains ont présenté leurs propres offres et promotions pour attirer les clients sur les nouveaux iPhones. Nous avons déjà couvert les prix et la disponibilité sur les principaux marchés mondiaux, mais cet article se concentrera spécifiquement sur les transporteurs américains.

T Mobile

T-Mobile a le plus d’offres de transporteur des trois. La meilleure offre peut être obtenue si vous êtes sur les plans Magenta MAX, Business Unlimited Advanced, Ultimate ou Ultimate + pour iPhone de T-Mobile. Sur l’un de ces plans, vous pouvez obtenir jusqu’à 1000 $ de réduction sur n’importe quel modèle d’iPhone 14 avec un échange éligible.

Si vous avez un ancien forfait T-Mobile, vous pouvez obtenir la moitié de l’iPhone 14 Pro ou jusqu’à 500 $ de réduction sur l’iPhone 14 avec un échange éligible.

Si vous achetez un iPhone 14, vous pouvez en acheter un deuxième pour 700 $ de réduction lors de l’ajout d’une ligne (la plupart des plans sont éligibles) et si vous regardez une Apple Watch Series 8, vous pouvez en obtenir un deuxième pour 200 $ de réduction lors de l’ajout une nouvelle ligne de montres.

Enfin, si vous achetez sur Metro by T-Mobile, vous pouvez obtenir 200 $ de réduction sur n’importe quel iPhone 14 lorsque vous passez à Metro.

AT&T

AT&T offre une remise allant jusqu’à 1000 $ avec des conditions d’éligibilité très spécifiques. Tous les iPhones sont éligibles à la promotion, mais vous devez échanger un appareil éligible, sur un plan éligible (minimum 75 $/mois), et vous devez acheter l’iPhone sur un plan de versement éligible.

Les clients professionnels d’AT&T peuvent précommander l’iPhone 14 pour 199 $ lors de la signature d’un contrat de service de deux ans.

Verizon

Verizon n’a pas encore annoncé d’offres de promotion pour iPhone, mais il annonce un nouveau plan appelé “One Unlimited pour iPhone” qui inclut Apple One – il est disponible que vous soyez sur iOS ou Android. L’inscription à ce plan vous permet d’obtenir jusqu’à 800 $ de réduction sur un nouvel iPhone et nous supposons que cela devrait également inclure les nouveaux iPhones.

Les comptes individuels recevront le forfait Apple One à 15 $ inclus gratuitement tandis que les comptes avec deux lignes ou plus verront le forfait Apple One à 20 $ à partager avec jusqu’à 6 personnes. Apple One regroupe les abonnements à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud+ avec 200 Go de stockage.

Sources: T Mobile, AT&T, Verizon