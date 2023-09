Voici toutes les nouvelles mises à niveau de la Pixel Watch 2 de Google

Google a passé une bonne partie de la journée d’hier à présenter les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, avec le plus petit aperçu de la Pixel Watch 2. Aujourd’hui, ils sont revenus avec un projecteur plus long sur leur nouvelle montre et nous avons essayé de tout saisir. des nouveaux détails ici.

Dans la courte vidéo, Google montre un certain nombre de jolies photos rapprochées de la nouvelle Pixel Watch 2, confirmant en outre qu’il s’agira vraiment d’un design très familier qui devrait inclure des composants internes améliorés. Cela ressemble à une Pixel Watch et cela nous convient parfaitement. La Pixel Watch originale était/est magnifique.

Quant aux nouveautés, vous pouvez voir ici que la couronne a quelque peu changé de design. Il a l’air beaucoup moins bon marché et est peut-être plus rond et légèrement plus gros. En espérant que cela signifie qu’il sera plus facile à utiliser et à faire défiler, et que l’on aura moins l’impression de grincer des dents lorsque ses haptiques entrent en jeu. La couronne de l’original est assez horrible (c’est à ça qu’elle ressemblait), si je’ Je suis honnête. Il semble qu’un changement indispensable ait été apporté.

Cette photo ici montre également les lunettes épaisses, qui reviendront une fois de plus. À cause de cette conception en verre en forme de globe ou de bulle, je ne suis pas sûr que nous puissions un jour nous en débarrasser. Prenez vos photos maintenant, ceux qui détestent les lunettes.

D’autres informations du teaser proviennent de l’arrière de la montre, où nous pouvons voir qu’elle a un indice IP68. Nous repérons également des marquages ​​SpO2 au dos, une fonctionnalité qui aurait dû être lancée dès la sortie de la boîte sur la Pixel Watch d’origine, mais qui ne l’a fait qu’au cours des derniers mois. Le dos mentionne également le suivi du sommeil, l’étanchéité jusqu’à 50 m et un capteur de fréquence cardiaque.

En parlant de capteurs, la Pixel Watch 2 aurait déjà été dotée d’un capteur biométrique/santé amélioré, potentiellement celui de la Fitbit Sense 2. La disposition des lumières ici s’aligne assez étroitement avec ce capteur et constitue clairement une mise à niveau par rapport à l’ancien capteur d’origine. capteur. Google pourrait vraiment transformer la Pixel Watch 2 en un véritable tracker de fitness avec la deuxième génération.

Enfin, vous pouvez voir à nouveau le gros bouton d’action au-dessus de la couronne et que Google s’en tient à l’horrible système de bracelet de montre. Cependant, s’en tenir à ce mauvais système devrait, espérons-le, signifier que vos bracelets Pixel Watch d’origine continueront à s’adapter lorsque vous passerez à la Pixel Watch 2.

Voici la vidéo complète !