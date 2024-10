Voici toutes les nouvelles fonctionnalités à venir sur macOS Sequoia la semaine prochaine

Le 28 octobre, Apple devrait lancer macOS Sequoia‌ 15.1, apportant aux Mac les premières fonctionnalités Apple Intelligence telles que les outils d’écriture, les nouvelles fonctionnalités Siri, les réponses intelligentes, etc. De plus, macOS 15.1 ajoute une poignée d’ajustements et d’améliorations bienvenues aux fonctionnalités Mac existantes.



Voici ce que nous pouvons attendre de la première mise à jour majeure de macOS Sequoia plus tard ce mois-ci. Notez que les fonctionnalités Apple Intelligence nécessitent des Mac alimentés par Apple Silicon.

Prise en charge du glisser-déposer de la mise en miroir de l’iPhone

L’une des fonctionnalités de mise en miroir d’iPhone les plus attendues dans macOS 15.1 est la prise en charge du glisser-déposer. Après la mise à jour vers le nouveau logiciel, vous pourrez faire glisser des fichiers d’un ‌iPhone‌ vers un Mac et vice versa.



La mise en miroir de l’‌iPhone‌ facilite les transferts de fichiers entre appareils, même lorsque l’‌iPhone‌ est verrouillé et en cours de chargement. Avec un iPhone exécutant iOS 18.1, vous pouvez faire glisser des fichiers, tels que des photos, de votre Mac directement vers l’application Photos ouverte sur votre ‌iPhone‌, et ils seront transférés instantanément. Pour les PDF, ouvrez l’application Fichiers et faites glisser le document de votre Mac vers l’‌iPhone‌. Le transfert de fichiers de ‌iPhone‌ vers Mac suit le même processus : faites simplement glisser le fichier vers l’emplacement souhaité sur le Mac.

Nouveau basculement en mode faible consommation

Le mode faible consommation est une fonctionnalité de longue date de l’iPhone‌ permettant d’économiser la batterie et a été introduit sur Mac avec macOS Monterey. Depuis lors, il est resté caché dans les paramètres système, mais dans macOS 15.1, Apple simplifie l’accès en ajoutant une bascule de mode faible consommation au menu Batterie pour les utilisateurs de MacBook, permettant de l’activer ou de la désactiver en seulement deux clics.



L’icône de la batterie devient également jaune lorsque le mode faible consommation est actif, comme sur iOS. Il convient de noter que certains paramètres avancés, comme l’activation automatique du mode faible consommation lorsqu’il est débranché, restent dans les paramètres système. Lorsqu’il est activé, le mode faible consommation optimise le système pour économiser l’énergie en réduisant légèrement les performances, en suspendant les tâches en arrière-plan, en réduisant la luminosité de l’écran et en plafonnant les taux de rafraîchissement de l’affichage ProMotion à 60 Hz, le cas échéant.

Outils d’écriture

Apple Intelligence

Vous pouvez sélectionner n’importe quel texte sur votre Mac et utiliser Apple Intelligence pour accéder aux outils d’écriture pour des résumés et d’autres fonctionnalités. La fonction de relecture analyse votre texte à la recherche d’erreurs d’orthographe et de grammaire, fournissant des suggestions pour le choix des mots et l’amélioration de la structure des phrases. Vous pouvez rapidement accepter toutes les recommandations ou les examiner individuellement avec des explications qui les accompagnent.



Si vous souhaitez affiner votre style d’écriture, la fonction de réécriture permet d’ajuster le ton sans altérer le contenu principal. Vous pouvez choisir parmi des options telles que Convivial, Professionnel ou Concis pour adapter votre message à votre public cible.



De plus, la mise à jour introduit des fonctionnalités de synthèse polyvalentes. Vous pouvez sélectionner du texte et générer des résumés concis dans différents formats, notamment des paragraphes, des points clés, des listes ou des tableaux. Cette fonctionnalité s’intègre parfaitement à des applications telles que Mail et Messages, ce qui facilite la distillation et le partage d’informations écrites.

Siri amélioré

Apple Intelligence

La fenêtre Siri offre désormais une plus grande flexibilité, vous permettant de la positionner n’importe où sur leur écran. Une nouvelle animation lumineuse réactive fournit un retour visuel, indiquant quand Siri écoute activement sans perturber les tâches en cours.



Si vous préférez taper, la fonction Type to Siri est rapidement accessible en appuyant deux fois sur la touche Commande, et elle inclut désormais les demandes suggérées. La connaissance contextuelle améliorée de Siri vous permet également de poser des questions de suivi sans répéter les informations précédemment établies.

La mise à jour apporte également davantage de capacités de traitement du langage naturel. Siri peut désormais mieux vous comprendre et vous interpréter si vous trébuchez sur vos mots ou changez de direction au milieu d’une phrase, ce qui rend les interactions plus conversationnelles et moins rigides.

Enfin, la base de connaissances de Siri a été élargie pour inclure des informations complètes sur les produits et l’assistance Apple, afin que vous puissiez vous renseigner sur les fonctionnalités et les paramètres de l’appareil. Siri peut même localiser des paramètres spécifiques même si vous n’êtes pas sûr de leurs noms exacts.

Réponses intelligentes et résumés de courrier

Apple Intelligence

Pour faciliter des réponses plus rapides, Mail et Messages incluent désormais une fonctionnalité de réponse intelligente. Ce système intelligent offre des réponses contextuelles rapides basées sur le contenu des messages reçus, vous permettant de répondre rapidement avec un minimum d’effort.



Dans Mail, un nouveau bouton de synthèse vous permet de distiller rapidement le contenu des e-mails entrants, fournissant ainsi des aperçus concis en un coup d’œil. Cette fonctionnalité s’étend également à plusieurs notifications de messages et à votre boîte de réception Mail, où de brefs résumés remplacent les premières lignes de chaque message. Mail donne également la priorité aux communications urgentes en les élevant automatiquement en haut de votre boîte de réception.

Outil de nettoyage de photos

Apple Intelligence

Avec macOS Sequoia 15.1, Apple apporte une nouvelle fonctionnalité puissante à l’application Photos appelée Clean Up. Grâce à des algorithmes avancés de détection d’objets, cet outil d’édition peut identifier automatiquement les objets potentiellement indésirables dans vos images, vous permettant de les supprimer sans effort.



Dans le même temps, les utilisateurs conservent un contrôle total sur le processus d’édition, avec la possibilité de sélectionner manuellement les objets à supprimer en cliquant, en les encerclant ou en les effleurant.



Vous pouvez zoomer sur les images pour éliminer méticuleusement les petites imperfections ou imperfections à l’aide de coups de pinceau. Notamment, Clean Up est conçu pour préserver l’intégrité des sujets principaux comme les personnes, même s’ils sont sélectionnés par inadvertance pendant le processus d’édition.

Résumés de transcription

Apple Intelligence

Dans macOS Sequoia, Apple a ajouté une fonctionnalité de transcription à Notes qui vous permet de capturer des enregistrements audio et de générer automatiquement une transcription textuelle du contenu.



Dans macOS Sequoia 15.1, la fonctionnalité fournit également un résumé concis du texte transcrit, offrant un aperçu rapide du matériel enregistré. La transcription est utile pour enregistrer des conférences et des réunions car elle garantit qu’aucun détail important n’est oublié, tandis que l’ajout d’un résumé fournit une référence rapide pour les sujets clés, les actions à entreprendre ou les principaux points de discussion.

Modes de mise au point

Apple Intelligence

Un nouveau mode de mise au point dédié à la réduction des interruptions filtre toutes les notifications, sauf les plus importantes, garantissant que vous ne voyez que celles qui nécessitent votre attention.



Lors de la personnalisation ou de la création d’un nouveau mode Focus, il existe une nouvelle option pour activer la percée intelligente et le silence. Cette fonctionnalité permet aux notifications critiques de passer tout en désactivant les moins importantes, de la même manière que fonctionne le focus Réduire les notifications.