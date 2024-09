Voici toutes les nouveautés de CarPlay pour iOS 18

Apple a annoncé que iOS 18, la dernière génération de son système d’exploitation mobile, sera déployée le 16 septembre. Notre équipe mobile a fait un excellent travail en couvrant toutes les dernières et meilleures fonctionnalités de la nouvelle version du logiciel, y compris des éléments comme Apple Intelligence, un écran d’accueil plus personnalisable, et plus encore. Mais si vous êtes un fan de CarPlay, il vaut la peine de connaître certaines des nouvelles fonctionnalités à venir sur l’interface automobile.

Apple n’a pas complètement réinventé la roue en matière de CarPlay dans iOS 18, mais quelques changements importants ont été apportés à l’interface qui devraient rendre l’utilisation de CarPlay encore plus pratique. Vous souhaitez en savoir plus ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Renseignements Apple

Comme on pouvait s’y attendre, CarPlay n’est pas en reste La révolution Apple Intelligence, mais il faudra encore patienter un peu pour l’obtenir. En effet, aucune fonctionnalité Apple Intelligence ne sera disponible dans la version initiale d’iOS 18. Au lieu de cela, elles commenceront à être déployées dans iOS 18.1, qui devrait sortir en octobre.

La fonctionnalité la plus importante d’Apple Intelligence en ce qui concerne CarPlay est peut-être la nouvelle version de Siri. Ces changements commencent par des améliorations visuelles. Comme sur l’iPhone, Siri affichera des bordures colorées autour de l’écran lorsqu’il sera lancé dans CarPlay. À mesure que Siri sera déployé, il sera également beaucoup plus utile et naturel.

Et il pourra accéder à des informations personnalisées qui peuvent vous aider à retrouver des détails dans des e-mails, des messages texte et bien plus encore. Encore une fois, vous devrez attendre iOS 18.1 pour cette fonctionnalité en particulier, mais si Siri finit par être aussi utile qu’Apple le dit, cela pourrait complètement changer les commandes vocales dans la voiture.

Application de messagerie

L’application Messages de CarPlay bénéficie également d’un ajustement visuel. Dans iOS 18, au lieu d’afficher uniquement les noms ou les numéros de téléphone, Messages affichera également les photos de profil. Même si vous ne passez probablement pas beaucoup de temps dans l’application Messages, cette modification de conception devrait vous aider à trouver plus facilement le bon contact en un coup d’œil sans avoir à quitter la route des yeux pendant plus d’une fraction de seconde.

Filtres de couleur

CarPlay s’améliore également un peu pour les personnes souffrant de certaines déficiences visuelles. Plus particulièrement, iOS 18 permettra aux utilisateurs de sélectionner un filtre de couleur pour CarPlay, ce qui aidera les personnes souffrant de différents types de daltonisme. Les filtres de couleur teintent essentiellement l’ensemble de l’écran en fonction du filtre sélectionné, et il existe également une option de niveaux de gris. Les utilisateurs pourront même choisir entre trois niveaux d’intensité pour ces filtres de couleur.

Commande vocale

Dans iOS 18, vous pourrez naviguer dans CarPlay sans toucher un écran. Une nouvelle fonctionnalité de commande vocale permet aux utilisateurs de naviguer dans l’interface CarPlay simplement en parlant. Cela peut aider les utilisateurs à naviguer dans CarPlay sans avoir besoin d’appuyer sur un bouton ou de faire défiler l’écran. C’est un excellent moyen d’utiliser CarPlay en mode mains libres, même si cela peut demander un peu de temps pour s’y habituer.

Reconnaissance des sons

Outre les nouvelles fonctionnalités destinées aux malvoyants, CarPlay propose également des fonctionnalités destinées aux malentendants. La nouvelle fonction de reconnaissance sonore affiche des notifications pour différents sons liés à la conduite. Par exemple, une notification peut apparaître sur l’écran lorsque CarPlay détecte le son d’une sirène ou d’un klaxon. La notification apparaîtra à l’écran comme n’importe quelle autre notification.

Mode silencieux

À sa sortie, iOS 18 permettra aux utilisateurs de CarPlay de définir les paramètres par défaut du mode silencieux, afin qu’ils puissent monter dans leur voiture et conduire sans avoir à activer manuellement le mode silencieux s’ils l’utilisent. La fonctionnalité est disponible dans l’application Réglages de CarPlay et vous permet de choisir si vous souhaitez que votre iPhone désactive ou active automatiquement le mode silencieux, ou si vous souhaitez simplement qu’il conserve le paramètre déjà activé sur votre téléphone lorsque vous vous connectez à CarPlay.

Nouvelles cartes d’information

Siri bénéficie également de fonctionnalités d’interface visuelle supplémentaires dans CarPlay. Pour certaines requêtes, vous verrez désormais des cartes d’informations sur l’écran liées à des éléments tels que les résultats sportifs, la météo, etc. C’est une évolution intéressante, étant donné que l’objectif est généralement de minimiser le temps passé à regarder l’écran dans votre voiture, mais cela peut être utile lorsque vous êtes garé ou pour les malentendants, qui pourraient ne pas être en mesure d’entendre les réponses à leurs questions.