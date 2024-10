Voici toutes les fonctionnalités Apple Intelligence dans iOS 18.1

Apple publiera bientôt iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, et ces mises à jour apporteront les premières fonctionnalités Apple Intelligence pour les iPhones, iPads et Mac compatibles.



Toutes les fonctionnalités Apple Intelligence en préparation ne seront pas disponibles dans les mises à jour iOS 18.1, iPadOS 18.1 et ‌macOS Sequoia‌ 15.1, et des fonctionnalités Apple Intelligence seront ajoutées dans les futures mises à jour iOS 18.2, iOS 18.3 et iOS 18.4.

Nous avons rassemblé tout ce qui concerne Apple Intelligence qui sera inclus dans les mises à jour iOS 18.1, iPadOS 18.1 et ‌macOS Sequoia‌ 15.1 lorsque le logiciel sortira plus tard ce mois-ci.

Notez qu’Apple Intelligence est encore en train d’être affiné et perfectionné, et lors de son lancement, il sera lancé en version bêta.

La relecture du texte vérifie les erreurs d’orthographe et de grammaire, y compris le choix des mots et la structure des phrases. Vous pouvez accepter toutes les suggestions d’un simple toucher ou les parcourir une par une avec des explications.

Rewrite nettoie ce que vous avez écrit et change le ton sans affecter votre contenu. Les options incluent convivial, professionnel et concis.

Vous pouvez sélectionner du texte et en obtenir un résumé avec Apple Intelligence. Vous pouvez choisir de créer un paragraphe, d’extraire des points clés, de dresser une liste ou de créer un tableau. Les résumés sont disponibles dans Mail, Messages, etc.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel texte sur votre iPhone, iPad ou Mac et utiliser Apple Intelligence pour accéder aux outils d’écriture pour des résumés et d’autres fonctionnalités.

Siri

Il y a une nouvelle lueur sur les bords de l’écran lorsque Siri est activé, applicable à ‌iPhone‌, ‌iPad‌ et CarPlay. Sur Mac, la fenêtre ‌Siri‌ peut être placée n’importe où. La lueur s’anime en réponse au son de votre voix afin que vous puissiez savoir quand ‌Siri‌ écoute sans interrompre d’autres choses que vous faites.

Un double appui en bas de l’écran fait apparaître l’interface Type to ‌Siri‌ afin que vous puissiez saisir des demandes au lieu de les prononcer. Sur Mac, vous devez appuyer deux fois sur la touche Commande pour afficher Type sur ‌Siri‌. Tapez sur ‌Siri‌ pour inclure les demandes suggérées afin que vous puissiez obtenir une réponse plus rapide à vos questions.

‌Siri‌ peut maintenir le contexte entre les demandes afin que vous puissiez poser une question, puis y faire référence dans une deuxième réponse. Si vous posez des questions sur la température à Raleigh, par exemple, puis demandez « quelle est l’humidité ? ‌Siri‌ devrait savoir que tu veux dire à Raleigh.

Si vous trébuchez sur vos mots lorsque vous parlez à ‌Siri‌, ou si vous changez ce que vous dites au milieu d’une phrase, ‌Siri‌ suivra.

‌Siri‌ dispose des connaissances des produits Apple et de la base d’assistance pour répondre aux questions sur les fonctionnalités et les paramètres de votre appareil, et peut même trouver des paramètres lorsque vous ne connaissez pas le nom exact en utilisant la recherche en langage naturel.

Mail

Il existe un bouton de résumé pour résumer n’importe lequel de vos e-mails entrants, et vous verrez un bref résumé d’un e-mail dans votre liste de boîte de réception plutôt que les premières lignes de l’e-mail.

Mail affiche d’abord les messages sensibles au temps, le cas échéant, en les plaçant en haut de votre boîte de réception afin que vous voyiez immédiatement ce qui est important.

Smart Reply fournit des réponses rapides aux e-mails qui vous ont été envoyés, avec des options contextuelles basées sur le contenu de l’e-mail.

Plusieurs notifications de Mail seront résumées sur votre écran de verrouillage afin que vous puissiez voir le contenu d’un e-mail sans ouvrir l’application.

Messages

Messages propose des options de réponse intelligente pour les SMS entrants, qui analysent le contenu des messages pour proposer des suggestions sur ce que vous pourriez vouloir dire.

Les notifications de plusieurs messages sont résumées sur votre écran de verrouillage.

Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités des outils d’écriture de l’application Messages pour relire et affiner ce que vous envisagez d’envoyer.

Photos

Vous pouvez créer un film souvenir avec juste une description, par exemple « Mon chat en 2024 » ou « Orlando en été ». La fonctionnalité sélectionne automatiquement les photos pertinentes et choisit les chansons, mais vous pouvez modifier la fonction Memory Mixes ou choisir une ambiance pour guider la direction de l’audio. Vous pouvez également ajouter des scènes et des images spécifiques que vous souhaitez voir dans la mémoire lorsque vous créez l’invite.

La recherche en langage naturel est disponible dans Photos, vous pouvez donc simplement décrire ce que vous recherchez, par exemple « Eric fait du roller tout en portant du vert ».

La recherche peut également trouver des moments spécifiques dans des clips vidéo.

La recherche propose des suggestions complètes et intelligentes pour affiner ce que vous pourriez vouloir trouver.

Nettoyer

L’application ‌Photos‌ comprend également « Clean Up », une fonctionnalité qui vous permet de supprimer les objets indésirables de vos photos. L’outil de nettoyage de l’application ‌‌Photos‌‌ est capable de détecter automatiquement les objets dans une image qui pourraient ne pas être souhaités, mais vous pouvez également appuyer, encercler ou brosser un objet indésirable pour le supprimer.

Zoomer sur une image peut aider à utiliser un doigt comme pinceau pour éliminer les petites imperfections et les problèmes d’une image, et il est suffisamment intelligent pour ne pas supprimer une partie d’une personne même si une personne ou un sujet principal est sélectionné.



Clean Up fonctionne sur toutes les images de la bibliothèque ‌‌Photos‌‌, y compris les images plus anciennes et les images capturées par d’autres appareils comme un appareil photo « viser et photographier » ou un reflex numérique.

Résumés de transcription

Dans Notes et d’autres applications, vous pouvez enregistrer de l’audio et obtenir une transcription ainsi qu’un résumé de votre transcription, ce qui est utile pour enregistrer des conférences et d’autres fichiers audio. La transcription n’est pas une fonctionnalité d’Apple Intelligence, mais les résumés le sont.

Modes de mise au point

Il existe un mode de mise au point dédié à la réduction des interruptions qui vous montre uniquement les notifications importantes qui nécessitent votre attention tout en filtrant tout le reste.



Lors de la personnalisation d’un mode Focus existant ou de la création d’un nouveau mode, il existe une nouvelle option permettant d’activer la percée intelligente et le silence. Cette option permet aux notifications importantes de vous interrompre, tout en désactivant les notifications qui ne sont pas importantes, ce qui est la même chose que le focus Réduire les notifications. Vous pouvez remplacer les paramètres de notification pour des applications et des personnes spécifiques, comme cela fonctionnait avant iOS 18.1.

Résumés des notifications

Vos notifications entrantes sont résumées afin que vous puissiez voir en un coup d’œil les nouveautés de chaque application.

Téléphone

Les résumés des transcriptions générées à partir de vos appels téléphoniques sont pris en charge dans iOS 18.1. La mise à jour iOS 18.1 ajoute la possibilité d’enregistrer un appel téléphonique et d’obtenir une transcription, ce qui n’est pas une fonctionnalité Apple Intelligence. Ce qui nécessite Apple Intelligence, cependant, c’est d’obtenir un résumé de cette transcription sans lire l’intégralité du document.

Notez que vous pouvez démarrer un enregistrement en appuyant sur le bouton d’enregistrement dans le coin supérieur gauche de l’écran lors d’un appel téléphonique. Tous les participants sont informés que l’appel est en cours d’enregistrement avant le début de l’enregistrement.



Les appels téléphoniques enregistrés sont stockés dans l’application Notes, où vous pouvez appuyer pour afficher une transcription et obtenir un résumé généré à partir de cette transcription.

Safari

Lorsque vous lisez un article en mode Lecteur, il existe une option permettant à Apple Intelligence de résumer l’article pour vous.

Magasin d’applications

L’App Store prend en charge le langage naturel et les balises d’application descriptives pour faciliter la recherche exacte de ce que vous recherchez.

Rapport de renseignement Apple

Dans la section Confidentialité et sécurité de l’application Paramètres, vous pouvez accéder à un rapport Apple Intelligence qui vous permet d’exporter vos données Apple Intelligence dans le cadre de la promesse de transparence d’Apple autour d’Apple Intelligence. Face ID est requis pour accéder et exporter les données Apple Intelligence.

Liste d’attente Apple Intelligence

Lorsque iOS 18.1, iPadOS 18.1 et ‌macOS Sequoia‌ 15.1 seront publiés, vous devrez accéder à l’application Paramètres et rejoindre la liste d’attente Apple Intelligence. Apple utilise un mécanisme de liste d’attente pour garantir que les téléchargements en coulisse se déroulent sans problème et que le système n’est pas surchargé.

Lorsqu’ils sont sur la liste d’attente, les appareils Apple téléchargent les fichiers nécessaires au traitement sur l’appareil, et la liste d’attente ne devrait prendre que quelques heures au maximum. La liste d’attente s’effectue par compte, il vous suffit donc de vous y inscrire sur un seul appareil pour avoir accès sur plusieurs appareils.

Compatibilité Apple Intelligence

Les versions bêta d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et ‌macOS Sequoia‌ 15.1 ne sont disponibles que pour les développeurs enregistrés disposant d’un appareil éligible. Les appareils qui ne peuvent pas exécuter Apple Intelligence ne verront pas la mise à jour.

Tous les modèles d’iPhone 16

iPhone 15 Pro et ‌iPhone 15‌ Pro Max

Tous les iPad Apple en silicone

Tous les Mac Apple Silicon

Disponibilité d’Apple Intelligence

Apple Intelligence n’est disponible qu’en anglais américain pour le moment et n’est pas disponible pour les développeurs de l’Union européenne ou de la Chine. La région et la langue de l’appareil doivent être définies sur les États-Unis.

iOS 18.1, iPadOS 18.1 et ‌macOS Sequoia‌ 15.1 devraient sortir le lundi 28 octobre.

Fonctionnalités Apple Intelligence à venir plus tard

iOS 18.2, que nous devrions obtenir avant la fin de l’année, devrait prendre en charge l’intégration de ChatGPT avec ‌Siri‌, Image Playground et Genmoji.

iOS 18.3, qui arrivera vers janvier, pourrait apporter de nouvelles fonctionnalités ‌Siri‌, mais ce n’est pas encore garanti.

iOS 18.4 devrait disposer de l’essentiel des fonctionnalités ‌Siri‌ d’Apple Intelligence, notamment la prise en charge de la détection à l’écran pour répondre à ce qui est affiché, de meilleurs contrôles par application et de l’intégration des applications, ainsi qu’un contexte personnel pour des réponses plus personnalisées aux requêtes. Nous aurons probablement iOS 18.4 vers mars.

Apple ajoutera également la prise en charge de langues supplémentaires en 2025.