Voici tout ce qu’il faut savoir sur les candidats à la Commission du comté de Palm Beach

Avec trois sièges à la Commission du comté de Palm Beach en lice pour les élections de novembre prochain, six candidats se disputent une place pour représenter une partie du comté.

Les sujets qui ont fait surface au cours des campagnes des candidats incluent le logement – ​​en particulier la main-d’œuvre et le logement abordable – l’itinérance, le développement et la croissance.

Les résultats des élections générales du 5 novembre détermineront les gagnants. Apprenez à connaître chacun des candidats aux trois sièges du District 3, du District 5 et du District 7.

Arrondissement 3

Dans le district 3, qui comprend Greenacres, Palm Springs et Lake Clarke Shores, le président sortant républicain Mike Barnett affronte le démocrate Joel Flores.

Barnett, qui est avocat spécialisé en dommages corporels depuis près de 20 ans, a été nommé commissaire par le gouverneur Ron DeSantis en janvier 2023 alors qu’il était président du Parti républicain du comté de Palm Beach.

En septembre, Barnett était approuvé par l’ancien président Donald Trumpqui a qualifié Barnett de « personne très respectée » qui « fait un travail incroyable en tant que commissaire du comté de Palm Beach ».

Dans une interview avec le South Florida Sun Sentinel, Barnett a déclaré : « Au cours des deux dernières années, j’ai appris à connaître cette communauté dont je fais partie ici à Greenacres et dans le district 3, et il y a un besoin incroyable de ressources parmi les gens. ; ressources du gouvernement, ressources d’agences à but non lucratif.

Il a ajouté : « Notre équipe dans ce District 3 a réussi à connecter les gens aux ressources et à répondre à ces besoins, qu’il s’agisse de logement, d’itinérance, de ressources alimentaires, de formation professionnelle, de soutien aux petites entreprises. C’est devenu un grand plaisir de pouvoir utiliser ce poste pour aider les gens sur le terrain dans cette communauté négligée et oubliée depuis si longtemps.

S’il est élu, Barnett a déclaré que ses priorités pour un deuxième mandat incluraient le logement abordable et pour le travail, l’aide aux propriétaires de condos, le soutien aux forces de l’ordre et aux premiers intervenants, et la garantie que la communauté hispanique est « représentée de manière précise et appropriée dans leur gouvernement ».

L’adversaire de Barnett a travaillé comme maire de Greenacres de 2017 à 2024, mais Flores a maintenant déclaré qu’il voulait faire le grand saut et devenir commissaire du comté parce que « le district 3 a été négligé pendant longtemps », a-t-il déclaré dans une interview avec le Sun Sentinel.

« Nous avons besoin de quelqu’un qui puisse donner une voix à nos problèmes, quelqu’un qui va se battre pour réinjecter des ressources dans le district et redynamiser la communauté », a-t-il déclaré.

Les priorités de Flores sont similaires à celles de Barnett : créer des logements plus abordables et destinés aux travailleurs, maintenir la sécurité publique en travaillant avec les forces de l’ordre, réglementer les infrastructures du comté et défendre les voix hispaniques.

« Je suis intégré dans cette communauté depuis longtemps », a-t-il déclaré, ajoutant : « Je travaille avec nos habitants depuis longtemps, j’ai dirigé la plus grande ville de ce quartier particulier. … J’ai travaillé avec des petites entreprises et je suis quelqu’un qui peut se lancer immédiatement.

Arrondissement 5

Dans le district 5, qui englobe West Boca et West Delray, la titulaire démocrate Maria Sachs affronte le républicain John Fischer.

Le siège du district 5 fait office de siège du maire du comté, que Sachs a déclaré vouloir conserver pour terminer les projets qu’elle a commencés pendant son mandat de maire et de commissaire.

Sachs a déclaré dans une interview qu’elle souhaitait « rationaliser le gouvernement » pour faire du comté un lieu de vie plus abordable, non seulement en termes de logement, mais également grâce à d’autres facteurs liés au coût de la vie tels que l’épicerie, ce qu’elle a dit espérer faire en collaborant avec Wilton Simpson, commissaire à l’agriculture de Floride.

Sachs a déclaré qu’elle souhaitait également créer davantage de communautés de logement qui s’appuient sur l’idéologie vivre, travailler et jouer ; créer des lotissements avec « plus de connectivité ».

« Il y a beaucoup de questions sur lesquelles il faut travailler », a-t-elle déclaré, ajoutant : « J’ai besoin de quatre années supplémentaires pour continuer mon travail. »

L’adversaire de Sachs est un capitaine de pompier paramédical à la retraite qui souhaite se concentrer sur l’amélioration du budget du comté.

Bien qu’il ait refusé d’interviewer le Sun Sentinel, Fischer a participé à un forum de candidats organisé par la Coalition des associations résidentielles de Boynton West le 1er août, où il a répondu aux questions aux côtés de Sachs et Flores.

« Nous savons que les prix de tout montent en flèche. C’est terrible de mettre de la nourriture sur la table pour les familles », a déclaré Fischer lors du forum. « Il y a beaucoup de gaspillage dans notre budget, et je souhaite qu’un auditeur externe vienne l’examiner et le passe au peigne fin dans son ensemble. »

Il a ajouté que « les habitants du comté sont notre plus grand atout et notre plus grande ressource, et nous devrions soutenir tous ceux qui vivent ici et protéger ce que nous avons dans la mesure où nous sommes surchargés par de plus en plus de personnes qui s’installent ici, nous n’avons pas assez de maisons pour eux, donc cela doit être géré de manière appropriée.

Fischer a admis à avoir participé à l’insurrection du 6 janvier 2021 à Washington DC, bien qu’il ne se trouvait pas à l’intérieur du bâtiment du Capitole américain pendant les émeutes et qu’il n’ait pas été arrêté.

Arrondissement 7

Dans le district 7, qui comprend Riviera Beach, Mangonia Park, Lake Park et une partie de Palm Beach, le vainqueur remplacera l’actuel commissaire du district 7, Mack Bernard, élu au Sénat de Floride en juin.

Le démocrate Bobby Powell Jr., l’actuel sénateur du district 24, a battu Richard A. Ryles dans la course d’août et affronte désormais le républicain Leonard L. Serratore.

Powell a été représentant de l’État de 2012 à 2016 et sénateur de 2016 à aujourd’hui. Il a déclaré dans une interview qu’il se présentait pour le siège ouvert de la commission du district 7 parce qu’il pensait que « ce serait une excellente opportunité d’aider les gens au niveau local », de « s’impliquer directement avec les gens au niveau du comté » et » avoir un impact sur le logement, un impact sur l’itinérance, un impact sur les petites entreprises et le développement économique.

S’il est élu, Powell a déclaré qu’il souhaitait se concentrer spécifiquement sur la lutte contre le sans-abrisme et les problèmes de santé mentale.

«Je suis prêt. Je sais ce que le travail implique. Je sais quelles sont les responsabilités. J’ai fait des recherches et j’ai fait le travail », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi je suis mieux préparé et prêt à être le prochain commissaire du comté du district 7. »

L’adversaire de Powell, Serratore, a travaillé auparavant à l’aéroport international de Palm Beach et a maintenant déclaré qu’il souhaitait se présenter aux élections pour éliminer le « gaspillage » et la « corruption ».

Serratore a déclaré dans une interview qu’il souhaitait voir les infrastructures du comté « rattraper leur retard » et ne « voulait pas voir les gens louer pour toujours », ce qui fait partie du problème de la crise du logement dans le comté.

«J’ai fait le tour du pâté de maisons. J’ai servi mon pays, je suis allé dans d’autres pays », a-t-il déclaré.

Informations électorales

Le vote anticipé sera disponible jusqu’au 3 novembre et les bulletins de vote par correspondance pourront être renvoyés jusqu’au jour du scrutin, le 5 novembre.

La liste complète des candidats du comté de Palm Beach est disponible sur le site Web du Sun Sentinel. site web.