Voici tout ce qui se passe à Not in Paris 5

La semaine prochaine, le vaisseau amiral Not In Paris de Highsnobiety revient pour sa cinquième itération, avec des événements, des pop-ups et des soirées entre le 20 et le 25 juin. Nous avons organisé des collaborations de produits avec des pionniers culturels dans les cinq piliers du style de vie parisien : l’art et le cinéma, la littérature, la mode, la musique et la gastronomie.⁠

Nous célébrons les racines françaises de chaque collaborateur en accueillant leurs communautés dans le pop-up store Not In Paris. Située au coeur de Paris, vous pouvez visiter la boutique à l’adresse suivante : 101 Rue Réaumur, 75002 Paris.

Ce magasin phare sera notre plus important, s’étendant sur deux étages et présentant des produits, des installations, des expositions et des événements exclusifs sur cinq jours. Chaque soir, la boutique accueillera L’Apéro, des apéritifs complets et sonores assurés par Highsnobiety Soundsystem et ses amis.

Vos paramètres de confidentialité Highsnobiety ont bloqué cette publication Instagram. Activer tous les médias

A l’intérieur de la boutique, vous pourrez retrouver tous nos produits en édition limitée pour Not In Paris. Cela comprend une collection créée par notre marque interne, des hauts graphiques aux vestes universitaires, ainsi que de multiples collaborations.

Pour vous donner un avant-goût de ceux qui ont travaillé cette année, les collaborations incluent : L’AS du Fallafel, Jean Paul Gaultier, Loulou Paris, adidas, École Kourtrajmé, et le retour de notre toujours populaire partenariat Café de Flore. Tout cela sera disponible dans le pop-up store ainsi que dans notre boutique en ligne (lancement en ligne le 21 juin à 15h CET / 9h EST).

Vos paramètres de confidentialité Highsnobiety ont bloqué cette publication Instagram. Activer tous les médias

Après avoir ouvert notre boutique éphémère, son deuxième jour d’activité coïncide avec la Fête de la Musique, et nous avons de grands projets en place pour célébrer (restez à l’écoute pour plus d’informations).

Nous célébrerons ensuite le 22 juin le lancement prochain de notre nouveau numéro imprimé. Nous gardons les choses secrètes pour l’instant, vous ne trouverez donc pas ici de teasers sur la star de la couverture, mais ils organiseront un dîner et une afterparty avec nos amis de StockX.

Poursuivant le programme quotidien d’événements, le vendredi 23 juin, nous organiserons L’Apéro dans notre boutique temporaire avant que notre collaboratrice de l’École Kourtrajmé ne présente une exposition privée avec des œuvres d’anciens élèves sélectionnés de l’école.

Entamant le week-end après une semaine bien remplie, le 24 juin nous célébrons la Fierté avec une petite soirée privée avant une dernière soirée de L’Apéro à la boutique éphémère le 25 juin.

Que ce soit physiquement ou numériquement, nous espérons vous y voir !