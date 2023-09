Voici tout ce qui est nouveau dans la mise à jour de la montre Big One UI 5 de la Galaxy Watch 4

Les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro ont reçu une mise à jour de Wear OS 4 et One UI 5 Watch à la fin de la semaine dernière, apportant avec elles plusieurs nouvelles fonctionnalités que l’on retrouve sur la gamme Galaxy Watch 6. Pour démarrer cette semaine, la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic se joignent à la fête.

Comme pour les autres montres qui ont reçu ces nouvelles versions, un long journal des modifications accompagne la mise à jour qui traite des modifications apportées à Samsung Health, de l’entretien des appareils, des cadrans et des vignettes de la montre, des dossiers d’applications et d’un accès plus rapide aux minuteries. Le correctif de sécurité de juillet est également présent.

Pour voir le journal des modifications complet et les principales nouvelles fonctionnalités de One UI 5 Watch, nous l’avons inclus ci-dessous :

Mise à niveau d’une montre UI 5

Regarder les cadrans et les tuiles

Ajoutez plus facilement des cadrans et des vignettes : une nouvelle disposition verticale facilite la recherche des cadrans et des vignettes qui vous conviennent.

Vérifiez le niveau de la batterie de tous vos appareils : la nouvelle vignette Batterie vous permet de vérifier rapidement le niveau de la batterie de votre montre, de votre téléphone et de vos Galaxy Buds.

Tuile de contrôleur Buds améliorée : vous pouvez désormais activer et désactiver l’audio 360 à partir de la vignette du contrôleur Buds si vos Buds prennent en charge l’audio 360.

Accès rapide aux minuteries : vous pouvez démarrer des minuteries à partir de la nouvelle vignette Timer sans ouvrir l’application Timer.

Définir un album ou une histoire comme cadran de montre : au lieu d’une seule image, vous pouvez désormais faire en sorte que votre cadran de montre passe d’une image à l’autre dans un album ou une histoire que vous sélectionnez. Le cadran de votre montre changera pour une image différente à chaque fois que vous allumerez l’écran de la montre.

Samsung Santé

Coaching du sommeil amélioré : un écran de résultats repensé permet de comprendre plus facilement dans quelle mesure vous avez bien dormi chaque nuit, et vous pouvez désormais vérifier vos habitudes et recommandations directement sur votre montre sans avoir à prendre votre téléphone.

Enregistrez automatiquement les entraînements cyclistes : Samsung Health peut désormais détecter le moment où vous commencez à faire du vélo et enregistrer automatiquement votre entraînement. Vous pouvez également choisir de cartographier automatiquement vos itinéraires cyclables.

Obtenez des conseils de fréquence cardiaque pendant vos entraînements de course à pied : votre montre peut fournir des zones de fréquence cardiaque personnalisées pendant que vous courez pour vous aider à gérer l’intensité de votre exercice.

Des résultats plus précis pour les courses sur piste : si vous commencez à courir sur une piste normale de 400 mètres, votre montre peut reconnaître dans quelle voie vous courez pour vous donner des résultats plus précis pour les tours et les distances.

Créez votre propre exercice : Vous ne trouvez pas votre exercice dans la liste des options ? Vous pouvez désormais créer votre propre exercice personnalisé qui mesure votre distance, votre vitesse, votre itinéraire, etc.

Sauvegarde et restauration

Protégez les données de votre montre : les fichiers et les données de votre montre sont périodiquement sauvegardés sur votre téléphone lorsqu’il est connecté à votre montre. Vous pouvez également enregistrer des sauvegardes sur Samsung Cloud. Votre téléphone a besoin de la dernière version de l’application Smart Switch pour utiliser cette fonctionnalité.

Transférez votre montre vers un nouveau téléphone : il est plus facile que jamais de passer d’un téléphone à un autre. Vous aurez toujours vos cadrans et vos applications après le transfert.

Contrôlez votre téléphone

Plus de contrôles d’appels : vous avez désormais plus de contrôle sur les appels sans toucher votre téléphone. Vous pouvez régler le volume des appels, couper le son et appuyer sur les boutons du clavier, le tout depuis votre montre.

Prenez des photos depuis votre montre : chaque fois que l’appareil photo est ouvert en mode Flex ou en mode Tente sur votre Galaxy Z Flip5 ou Fold5, une icône d’appareil photo apparaît au bas du cadran de votre montre. Appuyez sur l’icône pour accéder rapidement aux commandes de la caméra sur votre montre.

Modifications supplémentaires

Dictez du texte avec le bouton Accueil : appuyez simplement sur le bouton Accueil et maintenez-le enfoncé à chaque fois que vous saisissez du texte avec le clavier Samsung pour passer instantanément à la saisie vocale.

Laissez Bixby lire vos notifications : Bixby peut lire vos notifications à haute voix si vous avez des écouteurs connectés à votre montre. Vous pouvez ensuite indiquer à Bixby quoi faire une fois la lecture de la notification terminée. Pour utiliser cette fonctionnalité, Bixby doit être défini comme assistant vocal par défaut pour votre montre.

Utilisez plusieurs minuteries à la fois : vous pouvez désormais faire fonctionner jusqu’à 20 minuteries en même temps pour vous aider à suivre toutes vos tâches.

Partagez vos informations médicales en cas d’urgence : Un bouton pour accéder à vos informations médicales apparaîtra automatiquement lorsqu’une chute brutale est détectée ou lorsque vous appuyez 5 fois sur le bouton Accueil pour démarrer la fonction SOS d’urgence.

Entretien de l’appareil : vérifiez l’état de la batterie, du stockage et de la mémoire de votre montre et résolvez immédiatement tout problème pour prolonger la durée de vie de la batterie et assurer le bon fonctionnement de votre montre.

Contrôlez votre montre sans la toucher : les gestes universels vous permettent de contrôler votre montre sans toucher l’écran ni appuyer sur un bouton. Vous pouvez attribuer diverses actions à des gestes tels que secouer votre poignet, serrer le poing ou vous pincer les doigts.

Organisez les applications dans des dossiers : créez des dossiers pour organiser vos applications afin que vous puissiez trouver rapidement les applications dont vous avez besoin avec moins de défilement.

Protégez votre montre : si vous définissez un code PIN ou un modèle sur votre montre, vous devrez saisir le code PIN ou le modèle avant de pouvoir configurer votre montre après une réinitialisation d’usine. Cela empêche votre montre d’être utilisée par quelqu’un d’autre en cas de perte ou de vol.

Certaines applications devront être mises à jour séparément après la mise à niveau de votre montre.

La mise à jour est déployée sous la forme de build R870XXU1HWH3 pour la Watch 4 et R890XXU1HWH3 pour la Watch 4 Classic.

