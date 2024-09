Voici tout ce qui a été présenté lors du PlayStation State of Play de septembre

PlayStation a tenu sa dernière présentation State of Play le mardi 24 septembre, offrant un aperçu de plus de 20 titres PS5 et PS VR2 à venir.

Vous pouvez regarder le flux VOD complet de plus de 30 minutes icimais continuez à lire si vous voulez une analyse rapide et de haut niveau de tout ce qui a été présenté tout au long de l’émission.

Astro Bot (PS5) DLC gratuit — À venir en 2024

Cinq nouveaux niveaux de speedrun et 10 nouveaux robots, dont ceux de Lame Stellaire et Helldivers 2viennent à Robot Astro gratuitement plus tard cette année.

La marche de minuit (PS5/PS VR2) — À venir

Un nouveau jeu d’horreur des créateurs de Perdu dans le hasard est en cours de réalisation.

L’enfer c’est nous (PS5) — À venir en 2025

Un nouveau RPG d’action Soulslike avec une atmosphère effrayante.

Metro Awakening (PS VR2) — 7 novembre 2024

Une nouvelle entrée dans la populaire série de jeux de tir post-apocalyptiques russes conçue exclusivement pour la réalité virtuelle.

Archeage Chronicles (PS5) — À venir en 2025

Un nouveau RPG fantastique en ligne se déroulant 50 ans après Archéage.

Palworld (PS5) — disponible aujourd’hui

Le jeu populaire « Pokémon avec des armes » est enfin arrivé sur PlayStation.

Lunar Remastered Collection (PS4 et PS5) — Sortie prévue au printemps 2025

RPG classiques Lunar : L’histoire de Silver Star est terminée et Lunar 2 : Bleu éternel sont remasterisés pour une nouvelle ère.

Mises à jour de TMNT : Shredder’s Revenge — plus tard dans la journée

Le populaire jeu de beat’em up de Tribute Games de Montréal reçoit un nouveau DLC aujourd’hui.

Pack de films DLC Keanu Reeves in Shadow pour Sonic x Shadow Generations — 12 décembre

Keanu Reeves prêtera sa voix à Shadow dans un pack de films Sonic x Shadow Generations, qui sortira le 12 décembre de cette année. pic.twitter.com/LPywOxCNx3 — Les prix du jeu (@thegameawards) 24 septembre 2024

Pour coïncider avec ce mois de décembre Sonic le hérisson 3Le Canadien Keanu Reeves a repris son rôle de Shadow du film dans un DLC pour le Générations Sonic x Shadow jeu.

Confirmation de la date de sortie de Fantasian Neo Dimension (PS4/PS5) — 5 décembre 2024

L’ancien RPG exclusif à Apple Arcade de Final Fantasy Le créateur Hironobu Sakaguchi a obtenu une date de sortie sur PlayStation. (Il sera également lancé sur d’autres consoles et PC.)

Dragon Age: The Veilguard (PS5) : nouvelle bande-annonce — 31 octobre 2024

BioWare Edmonton a présenté le gameplay d’un nouveau combat contre un boss dragon issu de son RPG très attendu.

Alan Wake II : DLC The Lakehouse (PS5) — À venir en octobre

La première bande-annonce de la deuxième extension DLC du jeu d’horreur de survie acclamé de l’année dernière, Remedy’s Alan Wake IIa été montré.

Hitman: World of Assassination (PS VR2) — À venir en décembre

Versions PS VR2 du jeu moderne bien-aimé d’IO Interactive Tueur à gages La trilogie se faufilera vers la réalité virtuelle plus tard cette année.

Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered (PS4/PS5) — 10 décembre

Les jeux d’action-aventure classiques de dark fantasy bénéficient d’une remasterisation pour célébrer leur 25e anniversaire.

Fear the Spotlight (PS4/PS5) — 22 octobre 2024

Un jeu d’horreur de survie indépendant inspiré de la PS1 arrive juste à temps pour Halloween.

Towers of Aghasba (PS5) — accès anticipé novembre 2024

Ce jeu de construction d’action-aventure se déroule dans un monde fantastique et met les joueurs au défi de reconstruire la civilisation de manière durable.

Fortnite (PS4/PS5) — écran partagé Lego Fortnite, manette DualSense

Le populaire de l’année dernière Lego Fortnite mode de jeu dans Fortnite devient un écran partagé, tandis qu’un Fortnite-Le contrôleur DualSense sur le thème sera disponible en précommande le 3 octobre.

Dynasty Warriors: Origins (PS5) — 17 janvier 2025

Le dernier opus de la longue série de jeux d’action hack-and-slash vient d’avoir une date de sortie.

Monster Hunter Wilds (PS5) — 28 février 2025

Capcom a publié une nouvelle bande-annonce pour son nouveau jeu d’action de chasse aux monstres très attendu, confirmant une date de sortie.

Lego Horizon Adventures (PS4/PS5)

Cette réinvention familiale de Horizon Zéro Aube sortira le 14 novembre 2024. Il convient également de noter que le jeu sortira également sur Nintendo Switch et PC.

Horizon Zero Dawn Remastered (PS5/PC) — 31 octobre 2024

Comme cela a été divulgué, une version remasterisée de Horizon Zéro Aube — un jeu PS4 de 2017 qui avait déjà l’air génial — arrive sur PS5 et PC.

DLC Stellar Blade x Nier Automata — à paraître en 2024

Lame Stellaire est officiellement en train de traverser avec Nier Automatale jeu d’action sexy qui l’a inspiré.

Mises à jour de PlayStation Plus

WWE 2K24 (PS4/PS5), le jeu vidéo EA Motive 2023 Espace mort remake (PS5) et Club de littérature Doki Doki Plus ! (PS4/PS5) sont les jeux PS Plus Essential du mois d’octobre. Ils seront disponibles du 1er octobre au 4 novembre.

De plus, les classiques originaux de PlayStation Crise des dinosaures et Blood Omen : L’héritage de Kain arriveront sur PS Plus Premium à un moment donné dans le futur.

Enfin, Le dernier d’entre nous, partie 1 (PS Plus Extra/Premium) sortira le 26 septembre pour célébrer le « The Last of Us Day ».

Édition Chroma de PlayStation

Trois nouvelles couleurs de coque PS5 ont été révélées : Chroma Pearl, Chroma Indigo et Chroma Teal.

Les jeux améliorés de la PS5 Pro sont en vedette — lancement le 7 novembre 2024

Des images de plusieurs jeux améliorés par PS5 Pro ont été montrées, notamment Metal Gear Solid Delta : Le mangeur de serpents, Final Fantasy VII Renaissance, Lame Stellaire et Spider-Man 2 de Marvel.

Fantôme de Yotei (PS5) – à déterminer 2025

Sucker Punch a révélé une suite à son célèbre jeu d’action de samouraï de 2020, Le fantôme de Tsushimaappelé Le fantôme de Yoteimettant en vedette un protagoniste et une période complètement nouveaux.

Voilà tout ce qui concerne la nouvelle présentation. Pour le contexte, le dernier State of Play a eu lieu en mai et a présenté Robot Astrole Silent Hill 2 remake, Chasseurs de monstres sauvages, Concorde et Les rivaux de Marvelentre autres titres.

Qu’avez-vous pensé de cette émission ? Quelles ont été vos annonces préférées ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Crédit photo : PlayStation