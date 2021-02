Voici tout ce que vous devez savoir sur les toniques pour la peau

Il y a une idée fausse commune que nous semblons tous avoir en ce qui concerne les toners. Nous pensons qu’ils ne sont nécessaires que pendant les périodes les plus chaudes de l’année. Pour cette raison, la plupart d’entre nous évitent d’utiliser des toners en hiver, de peur que cela dessèche notre peau. Mais le fait est que la tonification joue un rôle important pour garder votre peau saine. Mais avant d’approfondir les avantages, jetons un coup d’œil aux bases:

Qu’est-ce qu’un toner pour la peau et pourquoi notre peau en a-t-elle besoin?

En un mot, un toner ressemble à de l’eau et agit comme ça, mais ce n’est pas de l’eau. Les bons toners contiennent bien plus que de l’hydrogène et de l’oxygène. Selon le toner, il pourrait également contenir des acides, de la glycérine, des antioxydants et des anti-inflammatoires, souligne Dolly Kumar, ingénieur cosmétique et fondateur et directeur de Cosmic Nutracos Solutions Pvt. Ltd., la société mère de la marque de soins de la peau Skinella.

Si vous voulez être technique, un toner est un liquide à pénétration rapide qui procure à la peau une hydratation rapide et aide à éliminer les cellules mortes de la surface de la peau. Le résultat est une peau repulpée et éclatante, dit-elle.

« Il élimine toutes les traces restantes de saleté, de crasse et d’impuretés coincées dans vos pores après avoir lavé votre visage. Lorsqu’il est ajouté à votre routine de soin quotidienne et utilisé régulièrement, il peut avoir un impact positif majeur sur l’apparence et l’étanchéité de vos pores. Les toners rétablissent également le pH de votre peau, adoucissent votre peau en affinant les zones rugueuses et améliorent le teint. Ils aident également à fermer les pores et à resserrer les lacunes cellulaires après le nettoyage. Ils réduisent la pénétration des impuretés et des contaminants environnementaux dans la peau. «

Avantages du toner pendant les hivers, Kumar répertorie

* Améliore la texture de la peau: les toners empêchent la perte d’humidité, ont la capacité d’apaiser naturellement la peau et d’améliorer la texture inégale de la peau. Cela garde votre peau douce et rebondissante.

* Équilibrer le pH de votre peau: l’équilibre du pH de notre peau peut se déséquilibrer après le nettoyage en raison de la nature alcaline de certains savons. Lorsque cela se produit, la peau doit travailler des heures supplémentaires pour revenir à ses niveaux normaux. C’est là qu’un toner peut aider en rétablissant cet équilibre rapidement.

* Hydratation profonde: si votre peau est déshydratée, elle peut apparaître squameuse, terne et sèche. L’utilisation d’un toner peut vous donner une peau lisse, éclatante et uniformément tonique.

* Empêche les pores de se boucher: appliquer du toner sur une boule ou un tampon de coton doux et tamponner et essuyer doucement votre peau peut aider à fermer les pores et à resserrer les lacunes cellulaires après le nettoyage.

Elle suggère comment utiliser le toner pour la peau en hiver

* Commencez par nettoyer votre visage avec un nettoyant pour le visage adapté à votre type de peau.

* Choisissez-en un sans détergents agressifs et optez pour des produits à base d’ingrédients naturels comme les superaliments.

* Un toner à la grenade et à la tomate 2 en 1 serait un excellent choix au lieu d’utiliser des toners contenant des produits chimiques agressifs.

* Ensuite, humidifiez une boule de coton avec le toner et appliquez-la sur votre visage.

* Laisser sécher.

* Toujours suivre avec une crème hydratante qui convient à votre type de peau.