Après 33 longues années, le groupe pop-rock pakistanais Strings l’a appelé un jour, qui a marqué la fin d’une époque dans l’histoire musicale du sous-continent. Leur expérimentation avec la musique, le mélange de pop et de classique, et la touche poétique qu’ils laissent sur chaque chanson les ont aidés à se faire un nom dans l’industrie de la musique pakistanaise pour toujours. L’héritage de Strings ne se limite pas seulement au Pakistan, car ils ont également collaboré avec des artistes indiens et internationaux.

Formé en 1988, le groupe a réussi à se frayer un chemin dans toutes les listes de lecture pour enfants des années 90, et quand ils ont finalement fait leurs adieux, les fans des deux pays se sont unis dans le chagrin. Alors aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil à l’origine du groupe, à ses œuvres, à son suivi par les fans et à son héritage.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le groupe qui a propulsé la musique pop pakistanaise vers de nouveaux sommets:

Membres du groupe

Lorsque le groupe s’est formé en 1988, il comprenait quatre étudiants – Bilal Maqsood, Faisal Kapadia, Rafiq Wazir Ali et Kareem Bashir Bhoy. Le groupe est devenu célèbre dans le monde entier lorsque leur chanson Sar Kiye Yeh Pahar de leur deuxième album a été diffusée sur MTV Asia. Cependant, ils se sont dissous rapidement après cela en 1992 pour se concentrer sur leurs carrières respectives, mais ont fait un retour en 2000 avec Maqsood et Kapadia, qui sont devenus le visage du groupe. Ils ont finalement été rejoints par Adeel Ali (guitare, chant), Shakir Khan (basse), Quaiser (batterie) et Haider Ali (claviers). Plus tard, Aahad Nayani (batterie) et Bradley D’souza (basse) ont remplacé Khan et Quaiser.

Fond

Les quatre membres initiaux du groupe étaient des étudiants du Government College of Commerce & Economics de Karachi. Ils ont interprété les chansons écrites par le père de Maqsood, Anwar Maqsood, et maîtrisé les genres de musique pop-rock, hard rock et heavy metal. Ils avaient signé avec EMI records en 1990, ce qui les avait aidés à sortir leur premier album Strings, et après deux ans, ils sortaient leur deuxième album, 2. Peu de temps après, le quadruple démembré, pour avoir un retour en 2000. Maqssod et Kapadia sortent leur troisième album Duur et depuis lors, il n’y avait pas de retour en arrière pour le groupe.

Succès et suivi des fans

La fusion des formes occidentales et classiques de la musique a formé le nœud du groupe. Ils avaient sûrement un rôle énorme à jouer dans la relance de la scène de la musique pop-rock au Pakistan, mais leur musique a réussi à percer une corde sensible au-delà des frontières en raison de son âme, de son style de musique et de sa concentration sur l’intégration des questions sociales dans leurs chansons.

Leur voyage musical en Inde a commencé avec leur collaboration avec le groupe Euphoria, basé à Delhi. Le morceau Jeet Lo Dil composé par les deux groupes est devenu la chanson officielle de la série de cricket Inde-Pakistan. Ils ont également fait une tournée en Inde avec Channel V et sont apparus dans leur émission de télévision Jammin. Ils sont entrés dans Bollywood avec les chansons Yeh Hai Meri Kahani et Aakhri Alvida pour les films Zinda (2006) et Shootout at Lokhandwala (2007) respectivement. Le groupe a connu un parcours assez fluide depuis lors alors qu’il continuait à produire de la musique de premier plan au Pakistan et à poursuivre sa croissance au-delà des frontières.

Studio de Coca

De 2014 à 2017, Strings a réalisé et produit Coke Studio Pakistan produisant des œuvres notables telles que Mujhse Pehli Si Mohabbat, Lathay di Chadar, Chaap Tilak, Tajdar-e-Haram, Aaj Jane Ki Zid Na Karo, Afreen Afreen et Tera Woh Pyar. L’interprétation du qawwali Tajdar-e-Haram du frère Sabri chanté par Atif Aslam et produit par Strings avait battu tous les records au moment de sa sortie.

Elle est devenue la première vidéo pakistanaise à avoir franchi 100 millions de vues sur YouTube et a été regardée par près de 180 pays. Les chansons Afreen Afreen (Rahat Fateh Ali Khan & Momina Mustehsan) et Tera Woh Pyaar (Momina Mustehsan et Asim Azhar) ont également dépassé les 100 millions de vues sur YouTube. Ils ont interrompu l’émission de télé-réalité musicale après la saison 10.