La grippe aviaire, causée par le virus H5N1, est en hausse dans le pays. Comme indiqué précédemment, plus de 400 oiseaux ont perdu la vie dans le seul Rajasthan à cause de ce virus. Jusqu’à présent, quatre États au total, dont l’Himachal Pradesh, le Rajasthan, le Kerala et le Madhya Pradesh, ont été gravement touchés par la grippe aviaire.

Grippe aviaire: transmission

Ce type de grippe affecte principalement les oiseaux mais peut également être transmis aux êtres humains. La manière la plus courante de contracter ce virus est d’établir un contact direct avec un oiseau infecté. De plus, cette maladie peut être transmise d’une personne à une autre. La transmission de cette maladie se fait principalement par le biais de gouttelettes respiratoires en suspension dans l’air. Toute personne souffrant de la grippe aviaire doit veiller à s’isoler des autres afin de ne pas transmettre le virus à d’autres personnes.

Grippe aviaire: symptômes

Certains des premiers symptômes de la grippe aviaire comprennent la toux, la fièvre, les maux de gorge, les douleurs musculaires, les maux de tête et l’essoufflement. Ces symptômes peuvent faire croire à une personne qu’elle souffre d’une grippe normale qui dure entre deux et huit jours.

Grippe aviaire: groupes vulnérables

Les personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les oiseaux courent un risque élevé de contracter la maladie. Les personnes qui entrent dans cette catégorie sont les ouvriers d’élevage avicole, les préposés au contrôle des animaux, les biologistes de la faune, les ornithologues, etc. Il est conseillé que les personnes qui travaillent dans ces secteurs se couvrent les mains, le nez et la bouche lorsqu’ils s’occupent des oiseaux car ces parties sont les plus moyens courants de contracter le virus.

Grippe aviaire: traitement

La consommation de médicaments antiviraux dans les deux jours suivant l’apparition des symptômes de la grippe aviaire peut apporter un soulagement à la personne touchée.

Environ 1800 oiseaux migrateurs dans l’Himachal Pradesh ont été retrouvés morts. La plupart de ces oiseaux seraient des oies à tête barrée. Les oiseaux décédés ont été retrouvés dans le sanctuaire du lac Pong Dam. En dehors de cela, environ 1500 canards à Kottayam, au Kerala, ont été retrouvés morts à cause de la grippe aviaire.