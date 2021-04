La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) a publié lundi un communiqué confirmant qu’un 100 km de qualification sprint remplacerait la séance traditionnelle de qualification à trois Formule Un Les épreuves de Grand Prix en 2021. Avant l’introduction du nouveau format de qualification Sprint; voici tout ce que vous devez savoir:

Format

Lors des qualifications de sprint, les pilotes de F1 courraient à fond depuis la ligne de départ pour finir sans interruption. La course se déroulerait sur 100 km et durerait 20 à 30 minutes.

Notation

Les trois meilleurs pilotes recevraient des points. Le gagnant obtiendra trois points, deux points pour la deuxième place et un qui termine dernier. Le vainqueur recevra un trophée au Parc Ferme, cependant aucune cérémonie de podium n’aura lieu et l’honneur du podium restera le privilège des trois premiers du Grand Prix principal, qui aura lieu dimanche.

Il est à noter qu’il n’y aura aucun changement dans l’événement phare puisque le Grand Prix se déroulera dans le format traditionnel du Jeu.

Médias et invités

La FIA a approuvé la présence des médias et des invités sur la grille, similaire aux temps non-Covid pour le Grand Prix. Cependant, l’hymne national et d’autres moments similaires seront uniques à la course principale de dimanche.

L’épreuve de qualification

L’événement de qualification – une session d’une heure, divisée en trois segments – restera une partie cruciale du spectacle. Cependant, il a été reporté au vendredi pour donner au premier jour d’action sur piste un sérieux sérieux.F1 prévoit de décaler la session plus tard pour que les fans puissent en profiter.

Règle du pneu

Seuls les pneus tendres seront autorisés dans l’épreuve, donnant aux équipes les mains libres pour commencer la course de dimanche sur n’importe quel poulie.

Entraine toi

Deux séances de pratique auront lieu le week-end. Les deux séances d’entraînement dureraient une heure.

Règle pour les conditions humides

Si le FP1 ou les qualifications se déroulaient dans des conditions humides, les équipes seraient alors autorisées à utiliser un jeu supplémentaire de pneus intermédiaires. Cependant, ils devront restituer les pneus usagés avant le début des qualifications Sprint.

Et si les qualifications de sprint se déroulent dans des conditions humides, les équipes peuvent remplacer leur ensemble de pneus usagés ou intermédiaires par un nouvel ensemble.

Mots clés: F1, FIA, Qualifications Sprint, Formule 1

