La veille de Noël fait référence à la veille de Noël ou au jour de la naissance de Jésus-Christ. Aujourd’hui, les gens du monde entier s’offrent des cadeaux, achètent et décorent leurs arbres de Noël. Mais la veille de Noël a également une importance religieuse significative.

Réveillon de Noël 2020: Date

La veille de Noël 2020 sera célébrée le 24 décembre selon le calendrier grégorien et marque le point culminant de la saison de l’Avent. Selon l’Église catholique, l’Avent est une période de préparation s’étendant sur les quatre dimanches avant Noël. L’Avent fait référence à la venue du Christ comme le mot a été dérivé du mot latin Advenio. Après avoir été observé pendant environ un mois, il culmine un jour avant le 25 décembre.

Veille de Noël 2020: importance

On pense que la veille de Noël est le jour où le Père Noël commence son voyage depuis le pôle Nord pour livrer les cadeaux aux enfants du monde entier. Le Père Noël laisse les cadeaux dans la chaussette gardée à l’extérieur par les enfants et se gorges de lait et de biscuits laissés pour lui.

Du point de vue religieux, Noël est une fête et comporte quatre messes spécifiques avec des lectures différentes. Ce sont la veillée de la Nativité du Seigneur, la messe à minuit, la messe à l’aube et la messe pendant la journée. La messe de veille est célébrée à partir de la fin d’après-midi du 24 décembre afin que la veillée de Noël commence un jour plus tôt. Également à minuit de la veille de Noël, la messe de minuit est organisée.

Les gens visitent les églises, éclairent leurs maisons et leurs lieux de prière avec des bougies. Des chants de Noël sont chantés dans presque toutes les églises et ceux-ci servent de séances de pratique avant la messe de Noël. Les arbres de Noël sont décorés et les gens laissent également leurs cadeaux sous l’arbre.

De nombreux pays européens célèbrent Noël le 24 alors qu’ils célèbrent la nuit où Sinterklaas ou le Père Noël survole la terre. En Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie et en Suisse, des cadeaux sont également échangés le 24 décembre. Les gens de ces pays commencent leurs festivités de Noël avec les cadeaux échangés.