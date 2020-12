Si vous pensez que perdre du poids n’est possible que grâce à des heures passées au gymnase et à transpirer, détrompez-vous. La marche est un excellent moyen de rester en forme et en bonne santé, et aussi de perdre une partie de ce poids supplémentaire. Mais vous devez garder certaines choses à l’esprit lorsque vous optez pour cette méthode moins fatigante de contrôle des graisses. Voici tout ce que vous devez savoir sur la perte de poids en marchant régulièrement.

Comptez ces étapes

Comme la marche est moins pénible qu’une salle de sport hardcore, vous devez le faire un peu plus et un peu plus longtemps. Essayez de faire entre 10 000 et 15 000 pas par jour. Cela semble difficile, mais tout à fait possible. La plupart des smartphones sont équipés d’applications de santé ou vous pouvez télécharger une application tierce / obtenir une montre intelligente pour suivre le nombre.

Divisez les étapes

Vous n’avez pas besoin de faire 15 000 pas en une seule fois. Divisez votre promenade en 3-4 séries de 20 minutes de marche tout au long de la journée. Marcher après les repas est particulièrement bénéfique pour faciliter la digestion.

Tenue correcte

Portez des chaussures et des vêtements appropriés. Les vêtements peuvent toujours être n’importe quoi, du pyjama au survêtement approprié, mais les chaussures sont très importantes. Trouvez le meilleur ajustement, avec le meilleur soutien aux semelles et aux chevilles.

Votre rythme

Ne marchez pas les 20 minutes entières à la même vitesse. Alternez entre une marche rapide et puissante et une marche plus lente. Il peut y avoir jusqu’à 20% de calories brûlées en plus en alternant les vitesses.

Soulevez du poids

Non, pas de l’haltérophilie. Essayez d’ajouter des exercices de poids corporel avant comme des squats ou des pompes pour augmenter la fréquence cardiaque et brûler encore plus ces calories.

Surface plane vs raide

Marcher sur un terrain plat, c’est bien, mais si vous marchez le long d’une pente, c’est encore mieux! Il augmente le taux métabolique et brûle plus de calories.

Hydrater

Marcher comme tous les exercices entraîne de la transpiration. Reconstituer cette hydratation perdue. De plus, boire jusqu’à 2 litres d’eau par jour peut réellement aider à perdre du poids. Mais optez pour de l’eau plate ou du thé vert. Évitez à tout prix les boissons énergisantes car elles ont un taux de sucre très élevé.