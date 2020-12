Le lundi 21 décembre est une journée de grands événements, car il marque le solstice d’hiver. Également connu sous le nom de solstice de décembre, solstice hiémal ou solstice hibernal, l’événement a lieu lorsque l’un des pôles de la Terre est incliné loin du soleil à sa distance maximale. Apparemment, cela fait que la journée a la plus courte période de lumière du jour en raison de son absence du soleil, avec la nuit la plus longue de l’année. Ce jour est marqué une fois par an le 21 ou le 22 décembre.

Le mois de décembre a accueilli divers événements célestes, et deux d’entre eux se produisent ensemble le 21 décembre. Mis à part le solstice d’hiver, le jour restera également dans les mémoires pour la grande conjonction, lorsque Jupiter et Saturne afficheront un chevauchement visuel dans le ciel nocturne. .

Alors que nous célébrons le solstice d’hiver aujourd’hui, voici quelques faits que vous devez savoir:

– On dit généralement que le solstice d’hiver marque la « naissance du soleil », car pour l’hémisphère éloigné de l’étoile, les jours commencent à s’allonger après aujourd’hui, tandis que les nuits commenceront à raccourcir.

– Pour le solstice de décembre, c’est l’hémisphère nord qui est éloigné du Soleil, alors qu’il marque le début de l’été astronomique dans l’hémisphère sud.

– Ce solstice est également spécial car il marque la grande conjonction, lorsque les deux planètes géantes, Saturne et Jupiter, sembleront être à seulement 1 degré l’une de l’autre, ce qui s’est produit pour la dernière fois au 17ème siècle.

– Le mot «Solstice» est dérivé du terme scientifique latin «solstitium». Tandis que «sol» signifie soleil, le participe passé de «sistere» signifie «se tenir debout». Par conséquent, la traduction libre de solstice signifie «soleil immobile».

– Depuis des temps immémoriaux, il existe diverses traditions et rituels associés à la journée. En Iran, les gens célèbrent la fête de Yalda, alors qu’elle marquait la naissance de Mithra, l’ancien dieu du soleil, à l’époque préislamique.