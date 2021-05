Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet

Les amateurs d’astronomie pourront voir la première éclipse lunaire totale de cette année le 26 mai. Considérées comme les plus beaux phénomènes cosmiques, les éclipses lunaires totales sont également connues sous le nom de Lune de sang car elle apparaît légèrement rouge-orange en raison de la lumière dispersée tombant. sur le visage de la lune (au milieu de l’éclipse) du lever et des couchers de soleil de la Terre. Lors de ce phénomène, la couleur de la lune dépend des particules de poussière et des différentes longueurs d’onde de couleurs qui atteignent sa surface.

Lors d’une éclipse lunaire totale, la Terre s’aligne entre la Lune et le Soleil et, par conséquent, cache la Lune de la lumière du soleil. Lorsque le Soleil, la Lune et la Terre s’alignent en ligne droite, le phénomène des éclipses lunaires totales se produit. Selon la National Aeronautics and Space Administration (NASA), dans l’éclipse lunaire totale ou Blood Moon, la Terre se situe entre le Soleil et la Lune. La Terre empêche les rayons du soleil d’atteindre la lune. Le phénomène n’a lieu qu’à la Pleine Lune et peut être vu à l’œil nu, contrairement à l’éclipse solaire.

Selon la NASA, pendant la Lune de sang, la lumière des bords de l’atmosphère terrestre atteint la surface de la Lune. «Les molécules d’air de l’atmosphère terrestre dispersent la majeure partie de la lumière bleue. La lumière restante se reflète sur la surface de la Lune avec une lueur rouge, faisant apparaître la Lune en rouge dans le ciel nocturne », a déclaré la NASA sur son site Web.

Si le ciel reste dégagé, les habitants de certaines parties de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’ouest des États-Unis, de l’Amérique du Sud, de l’océan Indien, de l’océan Pacifique, de l’océan Atlantique et de certaines parties de l’Asie du Sud-Est peuvent le voir. événement céleste. Les personnes qui ne vivent pas dans ces zones et qui souhaitent regarder ce beau phénomène cosmique peuvent visiter l’heure et la date Chaîne YouTube afin de voir le flux en direct de l’éclipse lunaire totale.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici