Voici tout ce que vous devez rechercher dans le rapport sur les emplois de vendredi de juillet

Le rapport sur l’emploi de vendredi pourrait fournir une pièce cruciale au puzzle de plus en plus compliqué qu’est l’économie américaine et son glissement tant attendu vers la récession. Les pronostiqueurs de Wall Street s’attendent à ce que la masse salariale non agricole ait augmenté de 200 000 en juillet, un nombre qui serait le plus faible gain depuis décembre 2020, tandis que le chômage devrait se maintenir à 3,6 %. Juin a vu un gain de 209 000, et le total depuis le début de l’année est d’environ 1,7 million. Alors qu’une croissance plus lente de l’emploi pourrait correspondre au récit selon lequel les États-Unis se dirigent vers une contraction, d’autres données, telles que le PIB, la productivité et les dépenses de consommation, ont récemment été étonnamment solides. Cela pourrait laisser le nombre de masse salariale comme un arbitre clé pour savoir si l’économie se dirige vers un ralentissement et si la Réserve fédérale doit continuer à augmenter les taux d’intérêt pour contrôler l’inflation qui est toujours bien supérieure à l’objectif souhaité par la banque centrale. « Ce sera très probablement un rapport qui conviendra un peu à tout le monde, que vous esquiviez complètement la récession, un atterrissage en douceur ou une récession pure et simple d’ici la fin de l’année », a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial. « Le défi est que toutes les mesures ne vous racontent pas la même histoire. »

A l’intérieur des chiffres

Pour des économistes tels que Roach, les indices de ce que le rapport généralement rétrospectif révèle sur l’avenir résident dans certains chiffres sous le capot : taux d’activité dans la force de l’âge, heures travaillées et rémunération horaire moyenne, et les secteurs où la croissance de l’emploi était le plus élevé. Le taux d’activité dans la force de l’âge, pour sa part, se concentre sur la cohorte du groupe d’âge des 25 à 54 ans. Alors que le taux global est resté bloqué à 62,6% au cours des quatre derniers mois et est toujours inférieur à son niveau d’avant la pandémie, le groupe d’âge dans la force de l’âge a augmenté régulièrement, même progressivement, et se situe actuellement à 83,5%, un demi-point de pourcentage au-dessus de ce qu’il était en février 2020 – juste avant que Covid ne frappe. L’augmentation de la participation signifie que plus de personnes entrent sur le marché du travail et atténuent les pressions salariales qui ont contribué à l’inflation. Cependant, le taux de participation plus faible a également été un facteur de gains de masse salariale qui continuent de défier les attentes, en particulier au milieu d’une série de hausses de taux de la Fed visant spécifiquement à ramener une demande démesurée sur l’offre sur le marché du travail.

« La durabilité de ce marché du travail vient en grande partie du fait que nous n’avons tout simplement pas les gens », a déclaré Rachel Sederberg, économiste principale pour la société d’analyse de l’emploi Lightcast. « Nous avons une population vieillissante que nous devons soutenir avec des groupes de personnes beaucoup plus petits – les millénaires, la génération X. Ils ne se rapprochent même pas des baby-boomers qui ont quitté le marché du travail. » Les heures travaillées sont un facteur la productivité, qui a augmenté de manière inattendue de 3,7 % au deuxième trimestre alors que la durée de la semaine de travail moyenne diminuait. Le rapport sur l’emploi fournira également une ventilation des industries qui ajoutent le plus. Pendant une grande partie de la reprise, cela a été les loisirs et l’hôtellerie, ainsi que divers autres secteurs tels que les soins de santé et les services professionnels et commerciaux. Les salaires seront également un gros problème. Le salaire horaire moyen devrait augmenter de 0,3 % pour le mois et de 4,2 % par rapport à il y a un an, ce qui serait la plus faible hausse annuelle depuis juin 2021. Ensemble, les données seront examinées pour confirmer que l’économie ralentit suffisamment pour que la Fed puisse commencer à assouplir le resserrement de sa politique monétaire en raison d’un ralentissement du marché du travail, mais pas parce que l’économie est en difficulté.

Équilibre