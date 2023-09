Voici tout ce que Microsoft a annoncé lors de son événement Surface et Copilot

Ordinateur portable et tablettes Microsoft Surface Avec l’aimable autorisation : Microsoft

Microsoft a dévoilé jeudi de nouveaux ordinateurs Surface et partagé des détails sur la sortie de la version de cette année de Windows 11, y compris son assistant Copilot AI intégré, lors d’un événement à New York. La société a présenté le Surface Laptop Studio 2 et le Surface Laptop Go 3, et a dévoilé la disponibilité pour les entreprises de Microsoft 365 Copilot, son outil d’IA supplémentaire pour les applications de productivité de base telles que Word et Excel. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a commencé l’événement en expliquant comment les outils Copilot AI de l’entreprise auront un large impact sur sa base d’utilisateurs pour les consommateurs et les entreprises. « Je veux dire, c’est fou », a-t-il dit. « C’est un peu comme si les années 90 étaient de retour. C’est excitant d’être dans un endroit où nous apportons de l’innovation logicielle et où nous nous amusons vraiment en profitant de tout ce voyage. » Des rivaux tels que Atlassien , Google et Force de vente se sont également efforcés de mettre à jour leurs produits existants avec l’IA générative cette année. Le Surface Laptop Studio 2 commence à 1 999 $, tandis que le Surface Laptop Go 3 commence à 799 $. Les deux seront livrés avec le système d’exploitation Windows 11 remanié de Microsoft, qui comprend son logiciel Copilot. Les nouveaux modèles Surface seront disponibles le 3 octobre et sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, a indiqué Microsoft. Panos Panay, le dirigeant de Microsoft qui a présenté les ordinateurs Surface au public pendant une décennie, était particulièrement absent de l’événement. Lundi, Microsoft a annoncé une série de changements de direction en révélant le départ de Panay. Voici un aperçu de l’actualité de jeudi :

Mise à jour Windows 11

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur L’application Paint mise à jour de Microsoft pour Windows 11 permettra aux utilisateurs de créer des images en tapant simplement quelques mots. Microsoft

Microsoft a annoncé qu’il commencerait à déployer la prochaine mise à jour majeure de Windows 11 le 26 septembre. La mise à jour inclura le nouveau Copilot dans le moteur de recherche Bing et le navigateur Web Edge, et les utilisateurs pourront invoquer le Copilot en maintenant la touche Windows enfoncée et en appuyant sur la touche C. Voici quelques-unes des principales fonctionnalités de la nouvelle version : Démarrez sur le cloud. Si vous utilisez une version cloud de Windows, vous pourrez vous connecter directement à l’instance cloud comme expérience principale sur votre PC, a déclaré Microsoft.

Si vous utilisez une version cloud de Windows, vous pourrez vous connecter directement à l’instance cloud comme expérience principale sur votre PC, a déclaré Microsoft. Une capture plus intelligente. Il est de plus en plus facile d’extraire du texte directement à partir de captures d’écran avec Windows. Lorsque vous utilisez l’application Snipping Tool, vous pouvez copier le texte d’une capture d’écran et rédiger rapidement des e-mails ou des numéros de téléphone.

Il est de plus en plus facile d’extraire du texte directement à partir de captures d’écran avec Windows. Lorsque vous utilisez l’application Snipping Tool, vous pouvez copier le texte d’une capture d’écran et rédiger rapidement des e-mails ou des numéros de téléphone. Meilleure sauvegarde. Microsoft permettra aux utilisateurs de sauvegarder les applications qu’ils ont précédemment installées sur un PC afin de les restaurer, ainsi que les préférences des applications épinglées, à l’avenir.

Microsoft permettra aux utilisateurs de sauvegarder les applications qu’ils ont précédemment installées sur un PC afin de les restaurer, ainsi que les préférences des applications épinglées, à l’avenir. Peignez avec des mots. L’application Paint de longue date fait peau neuve avec l’aide de l’IA générative. Les gens pourront saisir quelques mots de texte, choisir un style et demander à Paint de générer automatiquement une image correspondant à la description. C’est similaire aux outils de Adobe

L’application Paint de longue date fait peau neuve avec l’aide de l’IA générative. Les gens pourront saisir quelques mots de texte, choisir un style et demander à Paint de générer automatiquement une image correspondant à la description. C’est similaire aux outils de Plus de personnalisation de la barre des tâches. Windows 11 a introduit une toute nouvelle barre des tâches qui place le bouton Démarrer et une série d’icônes d’application au centre en bas de l’écran. Les utilisateurs peuvent désormais afficher les icônes d’application avec des étiquettes, de la même manière que dans Windows 10. Même les applications qui ne sont pas en cours d’exécution peuvent apparaître avec des étiquettes. Les utilisateurs pourront également masquer l’heure et la date.

Windows 11 a introduit une toute nouvelle barre des tâches qui place le bouton Démarrer et une série d’icônes d’application au centre en bas de l’écran. Les utilisateurs peuvent désormais afficher les icônes d’application avec des étiquettes, de la même manière que dans Windows 10. Même les applications qui ne sont pas en cours d’exécution peuvent apparaître avec des étiquettes. Les utilisateurs pourront également masquer l’heure et la date. Bloc-notes avec mémoire. Le Bloc-notes enregistrera automatiquement votre statut afin que si vous fermez l’application de prise de notes et la rouvrez, vous puissiez revenir directement à votre travail. Les testeurs ont eu accès à certaines de ces fonctionnalités dans les premières versions de ces derniers mois.

Copilote pour la publicité

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Microsoft Advertising Platform recevra un assistant Copilot qui sera capable de créer des textes et des images publicitaires. Microsoft

Microsoft intègre également l’IA générative dans son outil publicitaire, bien que la société n’ait pas révélé quand exactement elle le ferait. Un Copilot pour la Microsoft Advertising Platform sera en mesure de répondre aux questions des marketeurs via une interface de chat. Et au fil du temps, cela contribuera à automatiser le processus de création d’annonces. Alphabet et Méta ont tous deux été actifs dans ce domaine. « En utilisant Copilot dans la plateforme Microsoft Advertising, vous pouvez adapter le contenu, la conception et les stratégies à vos objectifs de marque et de publicité, en créant des publicités époustouflantes et efficaces en quelques minutes », a écrit Kya Sainsbury-Carter, vice-présidente de la publicité chez Microsoft, dans un communiqué. article de blog.

Surface ordinateur portable Studio 2

Studio pour ordinateur portable Microsoft Surface Avec l’aimable autorisation : Microsoft

Le Surface Laptop Studio 2 a une apparence et une sensation similaires à celles du modèle original lancé en 2021. Il peut être utilisé comme un ordinateur portable traditionnel avec un clavier, mais les clients peuvent également le poser à plat et l’utiliser comme une tablette. Il propose une 13ème génération Intel Puce principale, avec quelques options pour Nvidia unités de traitement graphique : les GeForce RTX 4050 ou 4060, ou encore les RTX 2000 Ada Generation. Les modèles équipés de graphiques Nvidia seront livrés avec des alimentations de 120 watts. Microsoft a également ajouté un seul port USB-A traditionnel, ainsi qu’un lecteur de carte MicroSD. Les utilisateurs peuvent choisir d’inclure jusqu’à 64 Go de RAM, contre un maximum de 32 Go lors de la première itération. L’appareil dispose d’un écran de 14,4 pouces et est « la Surface la plus puissante jamais construite », a déclaré Brett Ostrum, vice-président des appareils Surface de Microsoft, lors de l’événement. Il a ajouté que le Surface Laptop Studio 2 est deux fois plus rapide que le modèle précédent et qu’il dispose également d’un pavé tactile haptique mis à jour, qui est « le pavé tactile le plus inclusif sur n’importe quel ordinateur portable aujourd’hui ». Le Surface Laptop Studio 2 offre une autonomie de batterie « toute la journée », selon une feuille à propos du nouvel appareil sur le site Web de Microsoft. La société a affirmé que le modèle original avait une autonomie de 18 heures, mais CNBC a constaté qu’elle durait généralement plus de 4,5 heures. La nouvelle version commence à 1 999 $, contre 1 599 $ pour le modèle original.

Surface ordinateur portable Go 3

Ordinateur portable Microsoft Surface Go Avec l’aimable autorisation : Microsoft

Le Surface Laptop Go 3 est la dernière mise à jour de l’ordinateur portable d’entrée de gamme de Microsoft. Il dispose d’un écran tactile de 12,4 pouces et fonctionne sur un processeur Intel de 12e génération. Ostrum a déclaré qu’il s’agissait de l’ordinateur portable le plus léger et le plus portable de Microsoft. Microsoft a déclaré que la batterie du nouvel ordinateur portable durerait 15 heures, contre 13,5 heures pour son prédécesseur. L’appareil est disponible en quatre couleurs et est 88 % plus rapide que le modèle d’origine, selon Ostrum. Le prix de l’ordinateur portable commence à 799 $, une augmentation par rapport au prix de départ de 599 $ du Ordinateur portable Surface Go 2.

Surface Go 4

Microsoft Surface Go pour les entreprises Avec l’aimable autorisation : Microsoft

Microsoft a annoncé le Surface Go 4, le dernier version miniature de sa tablette Surface Pro disponible exclusivement pour les organisations. L’entreprise a suggéré dans un communiqué que le nouveau modèle pourrait être particulièrement utile pour les entreprises et les travailleurs de première ligne. La Surface Go 4 peut être connectée à un moniteur, utilisée comme ordinateur portable avec un clavier couplé ou comme tablette utilisant l’écran tactile. Il est alimenté par un processeur Intel N200. La Surface Go 4 dispose également d’un écran tactile de 10,5 pouces et prend en charge 12,5 heures d’autonomie, ce qui représente une augmentation par rapport aux 11 heures d’autonomie offertes par la Surface Go 3.

Surface Hub 3

Surface Hub 3 Avec l’aimable autorisation : Microsoft

Microsoft n’a pas oublié son Surface Hub, son grand appareil tactile destiné à une utilisation au bureau. Un modèle de 85 pouces, ainsi qu’une option plus petite de 50 pouces, offrent aux organisations un moyen simple de rejoindre les appels vidéo Teams. La version plus petite peut basculer entre les modes portrait et paysage. Deux personnes peuvent dessiner ou écrire simultanément sur les appareils avec les stylets Surface Hub ou Surface Slim. Microsoft vante des performances 60 % supérieures pour le processeur principal de ces appareils et une augmentation de 160 % pour ses unités de traitement graphique.

Version Microsoft 365 Copilot pour les grandes entreprises