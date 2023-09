Voici tout ce que la société vient d’annoncer

Dave Limp, vice-président senior des appareils et services chez Amazon.com Inc., prend la parole lors de l’événement Amazon Devices and Services sur le campus HQ2 à Arlington, en Virginie, le 20 septembre 2023.

Amazone a présenté une version « plus intelligente et plus conversationnelle » de son assistant vocal Alexa qui, espère la société, renforcera sa position dans la course à l’intelligence artificielle de l’industrie technologique.

La société organise chaque année une aubaine pour les appareils, au cours de laquelle elle dévoile généralement une poignée de nouveaux produits matériels et logiciels. Dans son dernier discours d’ouverture lors de l’événement mercredi, Dave Limp, responsable des appareils chez Amazon, a présenté une démo d’une Alexa mise à jour, fraîchement équipée de fonctionnalités alimentées par l’IA générative.

Limp, un vétéran d’Amazon depuis 13 ans, prévoit de quitter ses fonctions plus tard cette année.

Depuis un espace événementiel de son nouveau deuxième siège social dans le nord de la Virginie, Amazon a montré un montage dans lequel des utilisateurs d’Alexa ont été vus demandant à un haut-parleur intelligent Echo des informations telles que les « meilleures dates pour voyager à Porto Rico ». Un homme a demandé à Alexa de lui raconter une histoire sur les ballons, avant de changer brusquement d’avis et de demander une histoire sur Jell-O.

Il y a eu quelques ratés lors de la démo de Limp. Parfois, Alexa était en retard dans sa réponse et, à certains moments, Limp devait répéter sa question pour obtenir une réponse.

Amazon appelle la nouvelle fonctionnalité « Discutons » et a déclaré qu’elle serait disponible en « avant-première » pour les propriétaires d’Echo existants dans les semaines à venir.

La nouvelle Alexa aura une voix plus humaine et pourra tenir des conversations plus naturelles sans être invitée par un mot de réveil. Il en apprendra également davantage sur les utilisateurs à chaque nouvelle interaction.

Semblable à ChatGPT ou à d’autres applications d’IA générative, Alexa pourra rédiger des messages pour les utilisateurs et les envoyer en leur nom. À titre d’exemple, Amazon a montré une invitation qu’Alexa a écrite à un ami, lui demandant de venir assister à un match de football.