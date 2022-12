Voici tout ce que la Réserve fédérale devrait faire mercredi

Le président du Conseil de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, tient une conférence de presse après que la Réserve fédérale a relevé son taux d’intérêt cible de trois quarts de point de pourcentage à Washington, le 21 septembre 2022. Kévin Lamarque | Reuter

Appelez cela un signe des temps où une augmentation d’un demi-point de pourcentage des taux d’intérêt de la Réserve fédérale est considérée comme une politique monétaire plus souple. Avant cette année, la Fed n’avait pas augmenté les taux d’emprunt de référence de plus d’un quart de point à la fois en 22 ans. En 2022, ils l’ont fait quatre fois – trois quarts de point chacun – avec le mouvement largement attendu de 0,5 point de pourcentage de mercredi pour être le cinquième. Une bataille rangée contre l’inflation a bouleversé les normes politiques. Les investisseurs sont maintenant conditionnés à une banque centrale agressive, de sorte que tout recul par rapport aux récents mouvements géants sera considéré comme un assouplissement relatif. La réunion de mercredi du Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux apportera un assortiment de mesures à prendre. Il s’agira autant de l’augmentation actuelle des taux que de ce que la Fed prévoit d’avancer et de la direction qu’elle envisage pour l’économie. Voici un bref aperçu des multiples variables qui joueront dans le résultat :

Les taux

Surtout à la lumière de mardi rapport sur l’inflation de l’indice des prix à la consommation plus faible que prévu, ce serait un choc si le FOMC faisait autre chose que relever le taux des fonds fédéraux d’un demi-point, amenant l’indice de référence des emprunts au jour le jour à une fourchette cible de 4,25% à 4,5%, le plus élevé niveau en 15 ans. Bien que le vote du comité soit susceptible d’être unanime ou proche de celui-ci, tout le monde n’est pas d’accord. “J’espère que Jay Powell restera ferme et continuera à faire ce qui doit être fait”, a déclaré l’ancien président de la FDIC, William Isaac. “J’espère qu’ils monteront d’au moins un point.” Ensuite, il y a l’autre côté. “Ce cycle de randonnée devrait être terminé en ce moment”, a écrit Tom Porcelli, économiste en chef américain chez RBC Capital Markets. “Nous avons adoré dire ces derniers mois que la Fed menait la guerre d’hier contre l’inflation … Il n’est pas nécessaire à ce stade de continuer à augmenter les taux mais, bien sûr, ils le feront.”

Communication

Derrière ce vote unanime ou quasi unanime sur les taux se cache un débat vigoureux sur la direction que devrait prendre la politique monétaire à partir de maintenant. Cela devrait se refléter à la fois dans la déclaration post-réunion et dans la conférence de presse de Powell. Un domaine dans lequel les marchés recherchent un changement est la formulation selon laquelle le FOMC “prévoit que des augmentations continues de la fourchette cible seront appropriées” à quelque chose de plus générique comme “certaines augmentations” pourraient être nécessaires. Cela donne à la Fed de la flexibilité pour sa prochaine décision, certains sur les marchés anticipant que février pourrait être la dernière hausse de taux avant un certain temps. La prochaine décision de la Fed sur les taux après celle-ci est attendue le 1er février. Powell sera examiné pour clarifier la position du comité sur l’avenir de sa lutte contre l’inflation. “Les traders suivront de près les questions-réponses de Jay Powell alors que nous cherchons des conseils sur le fait que février ne sera potentiellement que le 25 [basis point] augmenter et quel est le plan du FOMC pour arriver à un taux terminal plus élevé mais sur une plus longue période », a déclaré Victor Masotti, directeur des opérations de pension chez Clear Street.

Le ‘dot plot’ et le ‘terminal rate’

Ce “taux terminal” dont parlait Masotti fait référence au point final attendu pour la Fed et à son cycle de hausse des taux actuels. Lorsque la Fed a mis à jour pour la dernière fois son graphique en points – un graphique dans lequel chaque membre du FOMC reçoit un «point» anonyme pour projeter les mouvements de taux au cours des prochaines années – le taux terminal était fixé à 4,6%. Avec une inflation toujours en hausse, malgré les rapports récents, le point final devrait également augmenter. Mais peut-être pas autant que le marché le craignait. Goldman Sachs a déclaré qu’il s’agissait “d’un appel serré entre 5 et 5,25 % et d’une hausse plus faible à 4,75-5″. Nous continuons de nous attendre à trois hausses de 25 pb en 2023. À la marge, [Tuesday’s CPI] rapport réduit le risque d’une hausse de 50 points de base en février.” Signaler une approche plus douce pourrait être dangereux, a déclaré Isaac, qui était président de la FDIC au début des années 1980 lorsque l’inflation faisait rage et que le président de la Fed, Paul Volcker, a dû augmenter considérablement les taux et entraîner l’économie dans la récession. “Les gens doivent avoir confiance en la Fed, et c’est ce que Volcker a apporté. Vous saviez qu’il pensait ce qu’il a dit”, a déclaré Isaac, président de Secura/Isaac Group, une société de conseil mondiale. “Si vous n’avez pas confiance dans le gouvernement et la Fed en particulier, ça va être un travail long et difficile.”

