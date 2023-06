Voici tout ce que la Réserve fédérale devrait faire mercredi

« Ils ont en quelque sorte préparé les choses pour une pause », a déclaré Bill English, un ancien responsable de la Fed et maintenant professeur de finance à la Yale School of Management. « Donc, ils vont probablement faire une pause, mais je pense qu’ils voudront vraiment éviter un résultat sur les marchés où les investisseurs disent: » Hourra! Le cycle de resserrement est terminé. « »

Si une pause belliciste devient effectivement à l’ordre du jour, cela enverra les investisseurs se tourner vers le « tracé de points », un graphique des attentes des membres individuels quant à la direction que prendront les taux à partir d’ici.

Le bavardage général – reflété dans les prix du marché – est que les points « monteront » et indiqueront une hausse supplémentaire des taux cette année, probablement lors de la réunion des 25 et 26 juillet.

La dernière fois que les points ont été mis à jour, lors de la réunion de mars, il y avait une grande disparité entre les positions des membres, 7 des 19 membres du FOMC s’attendant à ce que les taux dépassent la fourchette actuelle.

En plus des points, les membres mettront à jour le résumé des projections économiques, qui énumère les perspectives du produit intérieur brut, du taux de chômage et de l’inflation mesurés par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle. Les attentes du marché sont que les perspectives de croissance vont probablement s’améliorer, même si les propres économistes de la Fed ont déclaré en mars et juin qu’ils s’attendaient à ce qu’une contraction du crédit déclenche une récession peu profonde plus tard cette année.

La communication de la Fed sera alors probablement la suivante : « Nous ne sommes pas convaincus que ce soit la fin des hausses de taux, mais nous voulons jeter un coup d’œil autour de nous pour voir quel genre de dommages la crise bancaire a infligés à l’économie ». a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. « Il reconnaît également qu’il y a un décalage entre ce que nous faisons et le moment où cela se manifeste dans l’économie et l’inflation. Nous allons donc simplement faire une pause ici. »