Voici tout ce que la Réserve fédérale devrait faire aujourd’hui

Perspective économique : Une partie de la réunion de cette semaine verra les responsables de la Fed publier leur mise à jour trimestrielle de leurs taux d’intérêt et de leurs perspectives économiques. Bien que le résumé des projections économiques ne soit pas une prévision officielle, il donne un aperçu de la direction que les décideurs envisagent pour les différents indicateurs et taux d’intérêt. Le SEP comprend des estimations du PIB, du chômage et de l’inflation mesurées par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle.

New Kids On The Block : Une légère ride à cette réunion est la contribution de trois membres relativement nouveaux : le gouverneur Michael S. Barr et les présidents régionaux Lorie Logan de Dallas et Susan Collins de Boston. Collins et Barr ont assisté à la réunion précédente en juillet, mais ce sera leur premier SEP et dot plot. Bien que les noms individuels ne soient pas attachés aux projections, il sera intéressant de voir si les nouveaux membres sont d’accord avec l’orientation de la politique de la Fed.

Powell presseur : Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra sa conférence de presse habituelle après la conclusion de la réunion de deux jours. Dans ses remarques les plus notables depuis la dernière réunion en juillet, Powell a prononcé un discours court et pointu lors du symposium annuel de la Fed à Jackson Hole fin août, soulignant son engagement à faire baisser l’inflation et en particulier sa volonté d’infliger “quelques souffrances” à l’économie. pour que cela se produise.

Le “dot plot” et le “terminal rate” : Les investisseurs surveilleront de plus près le soi-disant diagramme en points des projections de taux des membres individuels pour le reste de 2022 et les années suivantes, la version de cette réunion s’étendant pour la première fois jusqu’en 2025. La projection pour le “taux terminal”, ou le point où les responsables pensent qu’ils peuvent arrêter d’augmenter les taux, ce qui pourrait être l’événement le plus émouvant de la réunion. En juin, le comité a fixé le taux terminal à 3,8 % ; il est susceptible d’être supérieur d’au moins un demi-point de pourcentage après la réunion de cette semaine.

Mettez tout cela ensemble, et ce que les investisseurs surveilleront de plus près sera le ton de la réunion – en particulier jusqu’où la Fed est prête à aller pour lutter contre l’inflation et si elle craint d’en faire trop et de plonger l’économie dans une récession plus prononcée.

A en juger par l’action et les commentaires récents du marché, on s’attend à une ligne dure belliciste.

“Lutter contre l’inflation est un travail”, a déclaré Eric Winograd, économiste principal chez AllianceBernstein. “Les conséquences de ne pas lutter contre l’inflation sont plus importantes que les conséquences de la combattre. Si cela signifie récession, alors c’est ce que cela signifie.”

Winograd s’attend à ce que Powell et la Fed s’en tiennent au scénario de Jackson Hole selon lequel la stabilité financière et économique dépend entièrement de la stabilité des prix.

Ces derniers jours, les marchés ont commencé à abandonner la croyance selon laquelle la Fed ne fera qu’augmenter cette année, puis commencera à réduire éventuellement au début ou au milieu de 2023.

“Si l’inflation est vraiment tenace et reste élevée, ils n’auront peut-être qu’à serrer les dents et avoir une récession qui dure un certain temps”, a déclaré Bill English, professeur à la Yale School of Management et ancien économiste principal de la Fed. “C’est une période très difficile pour être un banquier central en ce moment, et ils feront de leur mieux. Mais c’est difficile.”

La Fed a atteint certains de ses objectifs de resserrement des conditions financières, avec des actions en recul, le marché du logement s’effondrant au point d’une récession et les rendements du Trésor atteignant des sommets jamais vus depuis les premiers jours de la crise financière. La valeur nette des ménages a chuté de plus de 4 % au deuxième trimestre pour s’établir à 143 800 milliards de dollars, en grande partie en raison d’une baisse de la valorisation des avoirs boursiers, selon les données de la Fed publié plus tôt en septembre.

Cependant, le marché du travail est resté solide et les salaires des travailleurs continuent d’augmenter, ce qui crée des inquiétudes quant à une spirale prix-salaires même avec le recul des prix de l’essence à la pompe. Ces derniers jours, Morgan Stanley et Goldman Sachs ont admis que la Fed pourrait devoir relever ses taux jusqu’en 2023 pour faire baisser les prix.

“Le genre de porte que la Fed essaie de franchir, où elle ralentit suffisamment les choses pour faire baisser l’inflation, mais pas au point de provoquer une récession, est une porte très étroite et je pense qu’elle est devenue plus étroite”, a déclaré English. Il existe un scénario correspondant où l’inflation reste obstinément élevée et la Fed doit continuer à augmenter, ce qui, selon lui, est “une très mauvaise alternative sur la route”.