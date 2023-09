Voici tout ce que la Fed devrait faire mercredi

Mais la réunion de cette semaine, qui se terminera mercredi, comportera la mise à jour trimestrielle de la Fed sur ce qu’elle attend d’une série d’indicateurs clés : taux d’intérêt, produit intérieur brut, inflation et chômage.

« C’est le moment pour la Fed d’agir avec beaucoup de prudence », a-t-il ajouté. « En aucun cas ils ne devraient dire que nous avons complètement terminé, parce que je ne pense pas qu’ils le sachent vraiment encore, et je pense qu’ils veulent avoir la flexibilité d’en faire un de plus si nécessaire. »

« Il y aura probablement une pause ici, mais il est clairement possible que la réunion de novembre soit, comme on dit, une réunion en direct. Je ne pense pas qu’ils soient prêts à dire : « Nous avons maintenant terminé » », a déclaré Roger Ferguson. un ancien vice-président de la Fed, a déclaré cette semaine sur l’émission « Squawk Box » de CNBC.

Un moyen pour la banque centrale de communiquer ses intentions consiste à utiliser son dot plot, une grille qui présente de manière anonyme les attentes de chaque membre en matière de taux à venir.

Les marchés rechercheront des changements subtils dans les points pour comprendre où les responsables voient les choses se diriger.

« Je pense qu’ils conserveront ce biais en faveur de taux plus élevés et indiqueront qu’ils sont prêts à augmenter davantage le taux des fonds si les données commencent à montrer que soit l’inflation ne ralentit pas comme ils l’attendent, soit si le marché du travail reste stable. trop serré », a déclaré Gus Faucher, économiste en chef chez PNC Financial Services Group.

Les acteurs du marché se concentreront sur un indicateur clé : le point médian à « long terme », qui dans le cas de mercredi sera la projection au-delà de 2026. Lors de la réunion de juin, la perspective médiane était de 2,5 %.

Si ce chiffre devait augmenter, ne serait-ce que d’un quart de point de pourcentage, cela pourrait être un signal « tacite » selon lequel la Fed se contentera de laisser l’inflation dépasser son objectif de 2% et éventuellement ébranler les marchés, a déclaré Joseph Brusuelas, économiste en chef chez RSM.

« Nous préparons le terrain pour préparer nos clients aux objectifs d’inflation que nous pensons [will] je vais monter », a-t-il déclaré.