Voici tout ce que Harry Kane a dit récemment sur son avenir à Tottenham, au milieu de l’intérêt de Manchester United

La star de Tottenham Hotspur, Harry Kane, est recherchée par Manchester United, selon plusieurs rapports – et semble maintenant être un moment naturel pour bouger.

L’accord actuel du capitaine anglais se termine l’année prochaine, lorsqu’il aura 30 ans. Avec Tottenham nécessitant une intervention chirurgicale majeure dans la prochaine fenêtre de transfert, ils pourraient probablement faire avec l’injection d’argent qu’une vente de chapiteau leur donnerait, tandis que Manchester United est sur une trajectoire ascendante et en compétition pour les honneurs.

Récemment, cependant, Kane s’est ouvert sur ce qui doit se passer au stade Tottenham Hotspur cet été, avec de nombreuses lectures entre les lignes que le n ° 10 pourrait rester dans le nord de Londres…

Manchester United voudra peut-être Harry Kane – mais Kane a parlé à Sky Sports de la nouvelle direction dont Tottenham a besoin…

L’interview de Harry Kane avec Sky Sports (Crédit image : Sky Sports)

« Je pense que sur le terrain, j’essaie toujours de me donner à 110% », a déclaré Kane Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet).

« Je donne toujours tout pour l’équipe et le club. Je pense en dehors du terrain, pour avoir ces conversations avec l’entraîneur et le staff, pour donner mon avis sur certaines des choses qui, je pense, peuvent nous aider. Soyez juste plus cohérent et avoir plus de succès dans la culture que nous essayons d’établir.

« Je pense que d’un point de vue culturel, nous avons connu trop de hauts et de bas ces dernières années. Donc, dans toute grande équipe, dans toute équipe gagnante, ils ont une façon de faire les choses et quiconque entre ou qui a ajouté à ça, ils s’intègrent tout de suite et connaissent les normes.

« Les nôtres ont été un peu lâches, j’ai l’impression que nous devons trouver un moyen de créer cet environnement qui favorise le succès. »

Kane veut voir un retour aux normes établies par Mauricio Pochettino (Crédit image : PA)

« Ça a été une saison difficile » Football365 (s’ouvre dans un nouvel onglet) a cité Kane comme disant.

« Probablement ces deux dernières années, nous n’avons pas été là où nous voulions être en tant que club, donc il y a des choses internes dont nous devons parler. Nous devons discuter des normes autour de l’équipe et du terrain d’entraînement, sur lesquelles nous devons revenir. Nous les avions en place lorsque Mauricio Pochettino était ici.

« Le président prendra une décision sur ce qu’il pense être le mieux pour le club, en termes d’entraîneur et de qui il veut faire venir, de joueurs à faire venir et de qui il veut faire venir. Je pense toujours que vous n’êtes jamais trop loin d’être compétitif avec les bonnes personnes. Mais aussi, vous n’êtes jamais trop loin de descendre au dixième parce que c’est la norme.

« C’est un moment important pour ressentir à nouveau une connexion avec les fans, qui, je le sais, ont été frustrés. Nous devons essayer de reconstruire cette relation et essayer de pousser tous dans la même direction.

Kane a même parlé de gagner un trophée avec Tottenham l’année prochaine…

Harry Kane n’a jamais remporté de trophée majeur avec les Spurs (Crédit image : Getty)

« Si nous pouvons sortir de cette saison avec le football européen, c’est un petit prix à la fin d’une saison difficile. Nous nous battrons pour cela et nous nous battrons dans les trois matchs pour essayer de décrocher trois victoires », a déclaré le Norme du soir (s’ouvre dans un nouvel onglet) cite Kane comme disant.

« En fin de compte, j’aime jouer à des matchs de football, quelle que soit la compétition. C’est ce que vous méritez d’où vous terminez la saison. Vous ne pouvez manquer de respect à aucune compétition dans laquelle vous jouez.

« C’est l’un de ceux-là, si vous vous retrouvez dans le [Europa] Conference League et le gagner, ça vaut le coup. Si vous ne le faites pas, les gens le verront probablement comme un inconvénient. Mais quand on est dans un club où on n’a pas gagné de trophée depuis 15 ans, si on y finit, ça pourrait être l’occasion d’essayer de mettre ça au lit. »