Voici tous les mouvements de portefeuille réalisés par le Club dans un marché survendu

Le marché boursier étant largement survendu cette semaine, nous avons mis nos liquidités à profit en sélectionnant des actions dans une gamme de secteurs, notamment l’énergie, la technologie et les matériaux. Nous avons également ajouté un ancien fabricant de chips du Club à notre Bullpen et amélioré le nom d’une bière haut de gamme en une note d’achat. Enfin, le renversement du marché de vendredi nous a permis de tenir notre engagement de réduire un titre du secteur de la santé, autrefois déprimé. Voici un aperçu jour par jour des mouvements de notre portefeuille au cours d’une semaine de négociation mouvementée, soutenue par les inquiétudes des investisseurs concernant l’état de l’économie et la hausse des rendements obligataires. Lundi Au début de la séance de lundi, nous avons acquis 200 actions de Coterra Energy (CTRA) – la première fois depuis environ deux mois que nous avons renforcé notre position dans le producteur de pétrole et de gaz. Le marché étant survendu, selon l’oscillateur à court terme S & P 500, notre discipline d’investissement nous a obligé à rechercher toute perturbation au sein du portefeuille. Et Coterra faisait l’affaire car le cours de son action n’a pas reflété de manière appropriée le récent rallye du gaz naturel, qui n’a fait que prendre de l’ampleur tout au long de la semaine. Vendredi, les contrats à terme sur le gaz naturel ont bondi de 5 %, pour s’échanger à environ 3,33 dollars par million d’unités thermiques britanniques, ou MMBtu. Mardi Le marché est entré dans la séance de mardi à son niveau le plus survendu depuis mars, nous avons donc une fois de plus cherché des endroits où déployer stratégiquement une partie de nos liquidités. Cela nous a conduit au géant du café Starbucks (SBUX), qui a été harcelé par les inquiétudes des investisseurs concernant la santé de ses activités en Chine. Dans le même temps, nous avons également ajouté Advanced Micro Devices (AMD) au Bullpen, notre référentiel d’actions envisagées pour rejoindre le portefeuille. Plus tard dans la séance de mardi, alors que les baisses du marché s’accentuaient, nous avons grignoté le titre Broadcom (AVGO). La reprise économique post-Covid plus lente que prévu en Chine a été une épine dans le pied de nombreuses actions américaines, dont Starbucks. Après avoir clôturé à 114,46 dollars par action le 1er mai, le titre a commencé à baisser pendant des mois, clôturant mardi à son plus bas niveau de l’année, à 89,48 dollars par action. Mais la raison pour laquelle nous sommes intervenus pour acheter 50 actions mardi est que les risques liés à la Chine – le deuxième marché du fabricant de café, derrière les États-Unis – ont été largement pris en compte dans le cours de ses actions. Nous réexaminons AMD moins de deux mois après avoir liquidé notre position dans le fabricant de puces – en échangeant sa position contre son rival Broadcom – parce que nous avons développé une meilleure compréhension de son rôle dans l’espace plus large des semi-conducteurs. Certes, nous n’avons pas pris de mesures supplémentaires sur les actions AMD, mais en général, nous y sommes sensibles et surveillons de près la position de l’entreprise dans la course à l’intelligence artificielle. Les valeurs technologiques sont restées sous pression mardi après-midi, nous donnant l’opportunité d’acheter 7 actions Broadcom et de réduire nos coûts de base. Cet achat a également permis de renforcer notre position dans Broadcom avant la finalisation de son méga-accord pour le fabricant de logiciels de centres de données VMWare (VMW). La direction a déclaré qu’elle prévoyait de conclure l’accord d’ici le 30 octobre. Jeudi Nous sommes restés les bras croisés mercredi, alors que Wall Street se redressait après que la société de traitement de la paie ADP a annoncé des créations d’emplois dans le secteur privé en septembre bien inférieures aux attentes. Mais les actions sont revenues dans le rouge jeudi et le marché est resté fermement en territoire de survente. Dans ce contexte, nous avons procédé à deux achats distincts, en commençant par 65 actions de DuPont de Nemours (DD) et en revenant ensuite dans le secteur technologique en difficulté pour acheter 75 actions supplémentaires d’Oracle (ORCL). Et nous avons rehaussé la note du fabricant de bière Constellation Brands (STZ) à 1 – ce qui indique que nous serions acheteurs aux niveaux actuels – alors que son titre a chuté de 3 % malgré la publication de résultats trimestriels mieux attendus et l’augmentation de ses prévisions pour l’année complète. Jeudi, c’était la première fois depuis le 18 août que nous renforcions notre position dans le géant de la chimie DuPont et ce n’était que notre troisième transaction sur ce nom au total. Nous avons initié une position le 7 août en raison de son solide potentiel de rendement du capital et de son exposition au secteur des semi-conducteurs et de l’électronique. L’action Oracle est restée piégée dans son malaise post-bénéfice jeudi, dans un contexte de récession technologique plus large. Mais, comme nous l’avons expliqué à la mi-septembre au lendemain de la publication du rapport, nous restons confiants dans la capacité de l’activité cloud d’Oracle à bénéficier de la croissance des charges de travail d’IA. Cette conviction a soutenu notre petit achat jeudi après-midi, tout comme elle l’a fait les 18 et 26 septembre lorsque nous avons racheté Oracle et l’avons affaibli. Oracle se négocie toujours à une valorisation peu exigeante par rapport à ses pairs technologiques. La force de l’activité bière de Constellation Brands – dirigée par Modelo et Corona – a été mise en évidence jeudi dans la publication du deuxième trimestre de l’exercice 2024. Cela n’a pas empêché son titre de baisser au cours des deux dernières séances de bourse. Mais, comme Jim l’a souligné vendredi, un catalyseur majeur se profile pour Constellation : une journée des investisseurs le 2 novembre, au cours de laquelle nous espérons entendre une mise à jour de la stratégie influencée par l’investisseur activiste Elliott Management. Vendredi Un rapport sur l’emploi plus solide que prévu publié en septembre par le ministère du Travail américain a initialement fait baisser les actions vendredi, alors que les rendements obligataires ont fait leur apparition suite à l’annonce. Cependant, le marché a inversé sa tendance à midi, les trois principaux indices boursiers américains s’échangeant en forte hausse. Le renforcement du marché a contribué à repousser les actions de Humana (HUM) au-dessus du niveau de 500 $ – notre signal pour inscrire 15 actions au registre. Nous guettions le niveau de 500 $ par action depuis un certain temps, alors que l’action de Humana commençait à se redresser après une chute de 18 % au début de l’été en raison des craintes d’une hausse des coûts médicaux. Finalement, le sentiment a commencé à s’améliorer et le rapport sur les résultats de Humana du 2 août a offert davantage d’assurances aux investisseurs que les bénéfices resteraient résilients. Nous sommes restés à bord malgré les turbulences et avons effectué un achat pendant la faiblesse de juin. Bien que le titre ne soit pas revenu à ses plus hauts de mai, il était toujours logique vendredi de verrouiller des bénéfices durement gagnés. Nous avons également abaissé la note du titre à 2, ce qui signifie que nous attendrions un repli avant d’acheter davantage d’actions. Des gens passent devant la Bourse de New York (NYSE) le 14 février 2023 à New York. Spencer Platt | Actualités Getty Images | Getty Images