Voici tous les débats sur l’avortement qui se déroulent cette semaine dans les tribunaux et les maisons d’État américains

Les législateurs de Caroline du Sud ont adopté une interdiction de l’avortement tandis qu’un juge du Montana y évaluait les restrictions dans les derniers développements du paysage changeant du droit depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’année dernière Roe v. Wade et le droit national à l’avortement.

Voici ce qu’il faut savoir.

RETOUR AU SÉNAT EN CAROLINE DU SUD

Dans la Caroline du Sud conservatrice, les républicains se sont cognés – parfois de façon spectaculaire – sur jusqu’où aller avec les interdictions d’avortement.

Le Sénat de l’État a adopté mardi le dernier effort visant à interdire l’avortement après environ six semaines de grossesse, avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. Le vote a envoyé le projet de loi au gouverneur, qui a promis de le signer.

Les trois femmes républicaines au Sénat ont rejoint tous les démocrates en votant contre le projet de loi. La Chambre a approuvé l’interdiction la semaine dernière, après qu’un effort antérieur ait échoué de peu sur les votes de procédure.

Les législateurs du Nebraska, dominé par les conservateurs, ont emprunté une voie similaire, avec des différends intrapartis jusqu’à ce qu’une interdiction de 12 semaines soit adoptée la semaine dernière dans le cadre d’un projet de loi qui interdirait également les soins affirmant le genre pour les moins de 19 ans. Le gouverneur républicain Jim Pillen a signé le projet de loi lundi, et les restrictions à l’avortement sont entrées en vigueur immédiatement.

LES TRIBUNAUX INTERVIENNENT DE NOUVEAU DANS LE MONTANA

Le gouverneur républicain du Montana, Greg Gianforte, a signé la semaine dernière une interdiction des avortements par dilatation et évacuation, qui sont normalement pratiqués au cours du deuxième trimestre de la grossesse. La question s’est rapidement déplacée vers les tribunaux, où un juge en quelques jours a temporairement bloqué l’application de l’interdiction. Une audience était prévue mardi.

Ce n’est pas la seule interdiction dans l’état devant les tribunaux.

Le Montana a adopté en 2021 une interdiction plus large des avortements après 20 semaines de grossesse, mais la Cour suprême de l’État a décidé qu’elle ne l’appliquerait pas dans l’attente d’une contestation judiciaire. Cela a laissé certains avortements légaux jusqu’à leur viabilité, vers la 24e semaine.

LES GROUPES RÉAGISSENT À L’ÉVOLUTION DU TERRAIN

Planned Parenthood et Susan B. Anthony Pro-Life America, des groupes opposés aux débats sur la politique de l’avortement, ont tous deux annoncé des initiatives mardi.

Le groupe national Planned Parenthood, une fédération d’organisations régionales qui partagent le nom et fournissent des soins d’avortement, des tests d’infections sexuellement transmissibles, des dépistages du cancer et d’autres services de santé, a annoncé un changement de stratégie. Elle licencie 10 à 15 % de son personnel national et envoie plus d’argent à ses affiliés. Le plan est d’améliorer l’équité en matière de santé pour les Noirs et de renforcer les services à la fois dans les États interdisant et ceux qui desservent davantage de patients en quête d’avortement voyageant depuis des endroits interdits.

La branche politique du groupe s’attend également à se concentrer sur la politique de l’État.

Susan B. Anthony, une opposante majeure à l’avortement, a annoncé qu’elle travaillait avec Kellyanne Conway, une ancienne conseillère du président Donald Trump, pour « mettre les candidats pro-vie en infraction lors du cycle électoral de 2024 ».

L’année dernière, les défenseurs de l’accès à l’avortement ont prévalu sur les six initiatives de vote à l’échelle de l’État liées à l’avortement aux États-Unis

POLITIQUE D’ÉTAT VIOLET

Depuis la décision Dobbs de la Cour suprême, des restrictions plus strictes en matière d’avortement ont été promulguées dans la plupart des États contrôlés par les républicains et les protections de l’accès à l’avortement sont entrées en vigueur dans la plupart des États dominés par les démocrates.

Dans les 11 États où le contrôle gouvernemental est divisé entre républicains et démocrates, l’histoire n’a pas été aussi uniforme. La Virginie a maintenu son statu quo, par exemple, tandis que le Vermont a adopté un amendement constitutionnel pour préserver l’accès à l’avortement et que la Louisiane et le Kentucky ont mis en place des interdictions.

Le changement est intervenu rapidement en Caroline du Nord en avril lorsqu’un législateur de l’État est passé de démocrate à républicain, donnant au GOP suffisamment de voix pour annuler les vetos du gouverneur.

Les législateurs ont rapidement adopté une interdiction moins restrictive que la plupart – autorisant l’avortement pendant les 12 premières semaines de grossesse. Le gouverneur démocrate Roy Cooper y a opposé son veto. Mais le 16 mai, les législateurs ont annulé ce veto, de sorte que l’interdiction entrera en vigueur le 1er juillet. La nouvelle loi comprend plusieurs autres dispositions critiquées par les experts médicaux, notamment davantage d’exigences médicales et administratives pour les médecins, de nouvelles exigences en matière de licences pour les cliniques d’avortement et l’augmentation du nombre fois les patients doivent rendre visite en personne à un médecin avant d’obtenir la pilule abortive.

ARGUMENTS JUDICIAIRES SUR UNE PILULE ABORTANTE

La plupart des batailles juridiques sur l’avortement depuis la décision Dobbs en 2022 se sont concentrées sur la question de savoir si les constitutions de chaque État protègent le droit à l’avortement.

Mais au moins un procès a des implications à l’échelle nationale.

Un groupe anti-avortement a intenté une action en justice visant à annuler l’approbation de la mifépristone par la Food and Drug Administration des États-Unis en 2000, l’un des deux médicaments utilisés en association dans la plupart des avortements médicamenteux aux États-Unis.

Un juge fédéral du Texas a accepté. La 5e Cour d’appel du circuit des États-Unis, basée à la Nouvelle-Orléans, a entendu les arguments la semaine dernière. Entre-temps, la Cour suprême des États-Unis a déclaré que la mifépristone pouvait rester sur le marché. Il est déjà interdit de l’utiliser dans les avortements, à quelques exceptions près, dans les États où des interdictions sont en place.

On ne sait pas quand la cour d’appel statuera. On s’attend à ce que l’affaire revienne finalement devant le plus haut tribunal du pays. L’affaire basée au Texas pourrait être fusionnée avec une autre à Washington, où un autre juge fédéral a statué le mois dernier que les restrictions sur la mifépristone ne pouvaient pas être annulées dans un groupe d’États dirigés par les démocrates qui ont intenté des poursuites.

LE DÉCOMPTE

Quatorze États interdisent actuellement l’avortement à tous les stades de la grossesse, un lorsque l’activité cardiaque peut être détectée vers six semaines et trois entre 12 et 15 semaines. Sur ces 17 États avec les restrictions les plus strictes, 12 n’ont pas d’exceptions en cas de viol ou d’inceste. Ils ont tous des exceptions pour sauver la vie de la femme dans au moins certaines circonstances.

Au moins six États ont des interdictions que les tribunaux ont suspendues.

Un autre État, la Caroline du Nord, a une interdiction après 12 semaines de grossesse qui n’entre en vigueur que le 1er juillet.

Les interdictions d’avortement s’appliquent également à la prescription de pilules pour provoquer des avortements. Mais ce n’est qu’en Caroline du Sud et au Texas qu’il est illégal d’autogérer les avortements.

Kimberlee Kruesi et Geoff Mulvihill, Associated Press