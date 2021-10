Voici tous ceux qui sont entrés dans le spectacle de Salman Khan

L’émission la plus attendue et la plus controversée de l’année, » Bigg Boss « , est de retour avec une nouvelle saison. « Bigg Boss 15 » est destiné à occuper vos pensées 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Le spectacle de cette saison sera probablement beaucoup plus difficile pour les candidats, et il vous mettra au bord de votre siège.

Le concept de la saison 15 de » Bigg Boss » de cette année est considérablement différent de ce que les showrunners ont normalement utilisé au cours des saisons précédentes. Les producteurs ont proposé un concept de jungle cette année, dans lequel les candidats devraient rester dans une jungle avant d’entrer dans la maison principale.

Voici les concurrents qui participeront à l’émission :

Jay Bhanushali

Jay Bhanushali, acteur et animateur, est entré directement dans la maison. Salman Khan l’a emmené et lui a donné quelques informations sur les saisons précédentes.

Vishal Kotian

Vishal Kotian, le deuxième concurrent de l’émission, appelle Salman Khan « Dronacharya ». Il raconte son histoire à tout le monde et raconte à quel point il était désespéré de devenir acteur. Salman Khan lui présente « Awesome Mirror » et se réfère à lui comme « l’éléphant » de la maison de la jungle.

Tejasswi Prakash

Tejasswi Prakash fait une entrée remarquée en dansant sur « Paani Paani ». Elle travaille comme comédienne dans la profession depuis quelques années maintenant. Tejasswi avait déjà joué dans ‘Khatron Ke Khiladi 10’. Tejasswi Prakash est le « popat » (perroquet) de la maison de la jungle.

Vidhi Pandya

Vidhi Pandya, 24 ans, monte sur scène et demande à Salman Khan de ne pas la réprimander pendant les épisodes du Weekend Ka Vaar. Vidhi Pandya est le « panda » de la maison de la jungle.

Simba Nagpal

Simba Nagpal, le cinquième participant à entrer dans Bigg Boss 15, révèle son désir d’être le « lion » de la maison.

Oumar Riaz

Umar Riaz, le frère d’Asim Riaz, est entré dans la maison. Il informe Salman Khan que, bien qu’il soit médecin, il a toujours voulu être célèbre et en est un grand fan.