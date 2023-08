Voici six transactions et deux changements d’objectifs de prix que le Club a effectués cette semaine

Au cours d’une autre semaine chargée de bénéfices et de fluctuations boursières, nous avons choisi nos spots et effectué six transactions, y compris l’appel d’un nom Bullpen. Nous avons également modifié deux objectifs de prix Club. Voici un aperçu au jour le jour. Lundi La semaine a commencé avec une petite vente Caterpillar (CAT) après une énorme course et l’ouverture d’une nouvelle position dans DuPont (DD), qui figurait sur notre liste de surveillance Bullpen. Peu de temps après la cloche d’ouverture, nous avons réduit certains Caterpillar et enregistré des bénéfices après les bénéfices explosifs du géant industriel la semaine dernière. Les revenus ont augmenté de 22 % en glissement annuel au deuxième trimestre et le bénéfice ajusté par action a bondi de 75 %. Cela s’explique en partie par l’augmentation des dépenses d’infrastructure du gouvernement américain . Les actions ont bondi de 9% lors de la publication des résultats, clôturant ce jour-là à un niveau record de 288,65 $. Le titre terminait cette semaine juste en dessous de ce niveau. Le Jim Cramer’s Charitable Trust — les avoirs que nous utilisons pour le Club — détient 315 actions de Caterpillar. Le commerce de lundi a réduit la pondération de CAT à 3,03% contre 3,26%. dans notre portefeuille. Lundi après-midi, nous avons acheté 375 actions de DuPont. Le fabricant de produits chimiques de spécialité a une pondération de 1 % dans le portefeuille du Club. DuPont a une histoire de croissance attrayante pour 2024. La direction a déclaré lors de son appel aux résultats du deuxième trimestre que le fond de l’activité des semi-conducteurs de l’entreprise était là, un récit similaire que nous avons entendu dans le paysage de l’industrie plus largement. Nous aimons l’idée d’une exposition aux semi-conducteurs à un multiple industriel inférieur plutôt qu’à un multiple supérieur de puces. Mardi Nous avons ajouté des actions de Coterra Energy (CTRA) le matin et acheté plus de Stanley Black & Decker (SWK) l’après-midi. Nous avons acheté plus de Coterra lors de la baisse de mardi, un jour après que le producteur de pétrole et de gaz naturel a publié des résultats trimestriels mitigés et des prévisions souples. Nous pensions que la baisse était exagérée. Alors que les prix du brut West Texas Intermediate ont brièvement baissé mardi matin en raison de craintes de croissance et que Coterra a sous-performé le groupe en raison d’une mauvaise caractérisation de son trimestre, nous avons sauté sur la faiblesse et l’avons qualifiée d’opportunité d’acheter de petites sommes dans cette société de production moitié pétrole, moitié gaz naturel. . Nous détenons 1 550 actions de Coterra. La transaction de mardi a augmenté la pondération de CTRA à 1,48% contre 1,1% dans le portefeuille. Notre achat de Stanley Black & Decker, qui est intervenu une semaine après que l’éclat de l’après-bénéfice de l’entreprise ait éclaté, a augmenté la pondération du fabricant d’outils dans le portefeuille à 0,82 % contre 0,33 %. Avec un excédent de liquidités dans le portefeuille, nous recherchons des actions qui se vendent à escompte. Stanley Black & Decker devrait entrer en 2024 avec une structure de coûts plus faible, ainsi qu’une position d’inventaire propre, gagnant entre 4 et 5 dollars par action en 2024 contre 1 dollar précédemment prévu l’année prochaine. (Vendredi, Wolfe Research a rétrogradé SWK pour sous-performer par rapport à ses pairs (vendre après attente), en grande partie en raison de la valorisation. Notre compteur est que la société est en avance sur ses efforts de redressement.) Mercredi Mercredi a été notre journée la plus chargée. Le Club a exécuté deux transactions, réduisant notre position sur Halliburton (HAL) et achetant davantage de GE Healthcare Technologies (GEHC), tout en modifiant nos objectifs de prix pour Disney (DIS) et Eli Lilly (LLY). Le Club a augmenté notre position dans GE Healthcare à 850 actions, faisant passer sa pondération dans le portefeuille de 1,91 % à 2,16 %. Le secteur des dispositifs médicaux, dont GEHC fait partie, a récemment connu un déclin constant alors que l’aversion pour les noms de la santé se poursuit cette année. En tant qu’investisseurs, et non commerçants, nous apprécions les fondamentaux de l’entreprise. GE Healthcare, il y a quelques semaines, a livré un trimestre haussier et relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année. Nous avons relevé notre objectif de cours d’Eli Lilly à 600 $ par action contre 460 $, maintenant notre point de vue de longue date selon lequel il s’agit de la meilleure histoire de croissance dans les méga-capitalisations pharmaceutiques. Notre hausse de PT est intervenue un jour après que les actions de Lilly ont atteint un nouveau record absolu grâce à la promesse concernant le médicament contre l’obésité attendu par la société et ses excellents bénéfices. Malgré l’attention du marché sur les Big Tech, le secteur de l’énergie affiche les meilleures performances depuis la mi-juillet. Nous avons utilisé la course comme une chance de prendre des bénéfices à Halliburton, qui se rallie depuis mai. Nous croyons toujours au titre et possédons toujours 1 400 actions. La transaction de mercredi n’a fait que réduire le poids de HAL dans le portefeuille à 1,97% contre 2,24%. Nous avons abaissé l’objectif de cours de Disney à 120 $ par action au lieu de 140 $, mais nous avons maintenu notre note de 1 sur les actions de divertissement à la traîne. La réduction du PT est intervenue peu de temps après que Disney a annoncé des résultats trimestriels mitigés sur de faibles attentes. Bien que nous ayons vu des preuves que le plan de redressement du PDG Bob Iger fonctionne, notre objectif de prix précédent pour Disney était trop élevé en fonction de la façon dont l’action s’est négociée cette année. Ce fut une semaine active pour le portefeuille, car la saison des bénéfices a tendance à faire bouger les choses alors que nous avons réduit les positions qui avaient des mouvements haussiers démesurés et avons acheté les baisses dans les entreprises qui ont eu de bons trimestres mais étaient moins bien reçu. Au total, nous avons mis environ 47 000 $ sur le marché, abaissant notre position de trésorerie à 11,3 % contre près de 13 %. Notre trésorerie est toujours à un chiffre très sain, ce qui offre une certaine protection au cas où cette récente lutte du marché se prolongerait la semaine prochaine. Si et quand l’oscillateur S & P 500 devient survendu, attendez-vous à ce que nous soyons plus agressifs dans le déploiement du trésor de guerre que nous avons constitué au cours des dernières semaines. Jusque-là, nous restons des acheteurs patients et progressifs dans la faiblesse des entreprises rentables et de qualité. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long SWK, CAT, DD, GEHC, CTRA, DIS, LLY, HAL. Voir ici pour une liste complète des actions. Le directeur du club de l’analyse de portefeuille, Jeff Marks, a contribué à ce rapport.) En tant qu’abonné à le CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

CNBC Investing Club avec Jim Cramer Rob Kim | NBCUniversal