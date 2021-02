Qu’Urmila soit un artiste fantastique et puissant a été établi à maintes reprises par ce talent phénoménal.

Que ce soit en vertu de ses mouvements de danse énergiques, de son élan ou de ses formidables talents d’acteur, Urmila avait régné avec aplomb l’industrie du cinéma hindi pendant plus de deux décennies depuis l’époque de ‘Masoom’.

La magnifique et svelte actrice n’a pratiquement rien laissé de côté lorsqu’il s’agissait d’explorer divers genres, d’expérimenter des looks, d’essayer des rôles difficiles. Le facteur X d’Urmila était qu’elle apportait une exubérance rare, une innocence, une fraîcheur mêlée de vivacité.Son audace, son jeu d’art, sa capacité à porter une myriade de tenues avec une grâce et une confiance absolues ont créé une synergie magnifique et unique dans chaque film qu’elle a joué.

Alors que l’actrice polyvalente et époustouflante fête ses 47 ans, nous vous présentons certains de ses plus beaux looks de films:

Porte de Chine

Qui peut oublier le look impertinent, impressionnant et fortement orné d’Urmila dans la chanson « Chamma Chamma » de China Gate! Dans un lehenga-choli brun foncé et noir très embelli, Urmila a réalisé la coordination avec facilité, avec une apparence magnifique.Livrant un numéro puissant et groovy, ce look est devenu un modèle emblématique et intemporel qui sera recréé plus tard. par Elli AvrRam.

Bhoot

De courts cheveux bruns noisette, une peau pleine de rosée, une légère frange ondulée recouvrant le front, des vêtements blancs – complétaient encore un autre look inoubliable d’Urmila du film de Ram Gopal Verma ‘Bhoot’. Capturant l’horreur, le pathétique, l’impuissance, Urmila a également livré une performance époustouflante dans ce film.

Rangeela

Représentant la vulnérabilité et la sensualité en même temps, Urmila a livré une performance crédible à la recherche tout à fait étonnante. Ses looks à couper le souffle en tant que «Mili» dans Rangeela sont tout simplement impressionnants et éthérés. Son look vêtu d’une robe patineuse mandarine ou de l’iconique robe imprimée sur fond blanc, enfilant de jolies casquettes, des chemises surdimensionnées, des jeans restent gravés dans nos mémoires.

Mât

Essayant le rôle d’un acteur, Urmila a bercé les costumes allant des grands, glamour aux simples avec un charme sans effort. Son regard de ce film est redevenu un engouement parmi les jeunes des années 90, après sa renommée Rangeela.

Pinjar

Enfilant la tenue simple salwar kameez avec un « dhaga » noir autour du cou et un anneau dans le nez donnant une touche terreuse et rurale, le look du personnage Pinjar d’Urmila se démarque clairement. Le film de récompense national basé sur le livre d’Amrita Pritam est un incontournable.