Voici ses célèbres citations sur l’espace et la vie

C’est le 78e anniversaire de la naissance du légendaire scientifique Stephen Hawking qui nous a fait part de nombreuses découvertes scientifiques dans les domaines de la physique et de la cosmologie. Le physicien qui a vécu avec la maladie du motoneurone pendant 50 ans de sa vie est décédé à l’âge de 76 ans le 14 mars, jour qui se trouve être l’anniversaire de naissance d’un autre physicien célèbre, Albert Einstein.

À l’occasion de l’anniversaire de naissance de Hawking, passons en revue certaines de ses célèbres citations qui traitent de différents problèmes:

– «Je ne pense pas que la race humaine survivra aux 1000 prochaines années, à moins que nous ne nous propagions dans l’espace. Il y a trop d’accidents qui peuvent arriver à la vie sur une seule planète. Mais je suis optimiste. Nous atteindrons les étoiles. » Cela a été dit lorsque le physicien parlait du besoin de colonies dans l’espace.

– «Regardez les étoiles et non à vos pieds. Essayez de donner un sens à ce que vous voyez et demandez-vous ce qui fait que l’univers existe. Être curieux. »

– En parlant d’euthanasie, il a déclaré: «La victime devrait avoir le droit de mettre fin à ses jours, si elle le souhaite. Mais je pense que ce serait une grave erreur. Aussi mauvaise que puisse paraître la vie, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.

– Parlant des humains, Stephen a déclaré dans une interview: «Nous ne sommes qu’une race avancée de singes sur une planète mineure d’une étoile très moyenne. Mais nous pouvons comprendre l’Univers. Cela fait de nous quelque chose de très spécial.

– Le physicien avait un bon sens de l’humour comme il l’a dit un jour: «L’inconvénient de ma célébrité est que je ne peux aller nulle part dans le monde sans être reconnu. Il ne me suffit pas de porter des lunettes de soleil foncées et une perruque. Le fauteuil roulant me trahit.

– Parlant de sa maladie du motoneurone, Stephen a déclaré: «Mes attentes ont été réduites à zéro quand j’avais 21 ans. Depuis, tout a été un bonus.»